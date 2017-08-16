Российскому рэперу Басте запретят въезд в Украину

Служба безопасности Украины готовится в ближайшее время запретить въезд в Украину российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста), который после аннексии Крыма Россией выступал с концертами на полуострове.

Об этом сообщает сайт «Апостроф» со ссылкой на ответ СБУ, полученный на информационный запрос редакции.

«На Ваш информационный запрос от 09.08.2017 относительно Вакуленко В.М. сообщаем, что компетентным подразделением СБУ подготовлены соответствующие документы для принятия решения о запрете въезда на территорию Украины указанном гражданину», ‒ ответили в СБУ. Также в спецслужбе добавили: «Сейчас продолжаются мероприятия по документальному оформлению указанного решения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, что требует определенного времени».

Напомним, после обращения «Апострофа» через народного депутата Антона Геращенко к главе Службе безопасности Украины Василию Грицаку, стало известно, что СБУ неоднократно передавала Госпогранслужбе информацию о посещении Крыма рэпером «Бастой», однако, даже после этого артист смог выступить 17 июня с концертом в Киеве. Председатель СБУ также подчеркнул, что «визиты В.Вакуленко в Украину создают предпосылки к дестабилизации общественной ситуации в государстве».

Также известно, что следующий концерт Басты в Киеве запланирован на 1 декабря 2017 года. «Апостроф» продолжает следить за ситуацией вокруг этого артиста и ожидает от СБУ, что В.Вакуленко будет объявлен персоной нон грата в Украине.