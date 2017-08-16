Мать “крымского диверсанта” уверена, что ее сына избивали

Украинский «диверсант» Геннадий Лимешко, задержанный в Крыму, дал признательные показания ФСБ под давлением и пытками.

Так считает мать задержанного Римма Рыжкова, передает издание «Крым.Реалии».

«После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает, как по писаному. А то, что он проходил обучение мы слышим впервые», − сказала она.

Не верит в виновность задержанного и его жена Ирина Лимешко.

Напомним, СБУ прокомментировала заявление ФСБ РФ об аресте якобы сотрудника украинской спецслужбы, готовившего диверсии в Крыму.

«Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы «агента СБУ». Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями», ‒ говорится в комментарии.



Согласно информации сотрудника управления по связям с общественностью ВСУ Юзефа Венсковича, мужчина проходил службу с ноября 2016 года в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что в мае 2017 года его уволили из Вооруженных сил по статье о служебном несоответствии.