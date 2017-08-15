Зачем Украине приписали поставки в КНДР

Оказывается, великая «Нью-Йорк Таймс» ошиблась, катастрофически ошиблась, оказывается, то, что очень многие даже украинские политики сочли серьезными обвинениями о поставках украинских ракетных двигателей в Северную Корею − все это оказалось враньем. И оказывается, что многие украинцы очень легко ведутся на вброс даже абсурдной информации, если она вбрасывается через западные источники.

«Южмаш» действительно производит ракетные двигатели РД-843 − к гражданским ракетоносителям и продает их цивилизованным странам, принося тем самым большую выгоду Украине, и сохраняя компетенции для производства двигателей. Но, разумеется, в КБ «Южное» работают не идиоты, и они не будут рисковать огромным рынком для своих двигателей ради абсурдных контактов с обложенной санкциями и спецслужбами всего мира Северной Кореей. Разумеется, для России и других производителей украинские двигатели − конкуренты на мировом рынке, и дискредитация «Южмаша» − выгодный бизнес-план.

В 2012-м году СБУ задержала агента северокорейской разведки в Украине, и он получил тюремный срок, а не украинские технологии.

«Южмаш» с самого начала независимости уже неоднократно обвинялся и подозревался в передаче ракетных технологий, да только НИ РАЗУ эти вбросы ничем не подтверждались. Работу завода постоянно мониторят наши западные партнеры, и именно благодаря контролю и прозрачности своей работы «Южмаш» получил официальный доступ к европейскому рынку.

Нельзя купить ракетный двигатель баллистической ракеты на «черном рынке», из-под полы. Передача ракетного двигателя − это не значит, что передается какой-то диск с чертежами. Это сложнейший технологический процесс − материаловедение, электронные системы, технологии, температуры, ведь двигатель − это сердце ракеты, основной узел. И для установки и производства ракет необходимы инженеры, наладчики, конструкторы, которые должны участвовать в ракетном проекте, целые группы специалистов нужны. Разумеется, если бы хоть один украинец был направлен в Северную Корею, то об этом было бы давным-давно известно.

Если бы Украина передала каким-то странам под санкциями стратегические технологии, то спецслужбы США и ЕС опубликовали бы эти данные гораздо раньше любых газет.

Эксперт, слова которого извратила крупнейшая американская газета «Нью-Йорк Таймс», которая организовал вброс, уже принес извинения и опроверг манипуляции газеты. Да, «Нью-Йорк таймс» тоже ошибается, и тоже пишет всякую чушь иногда. И это должно стать уроком, что никакие обвинения из-за рубежа не должны заставлять украинцев сразу же обвинять свою собственную державу и своих собственных граждан без проверки обвинений, тем более таких тяжких.

Скандал был во многом раздут российскими СМИ и украинскими СМИ, которые связаны с РФ − дело в том, что эксперт изначально говорил о том, что среди подозреваемых в продаже технологий Северной Корее также и российские заводы. И вот чтобы отвести подозрения от куда более вероятного «российского следа», в информационном поле появился акцент исключительно о причастности Украины. Но теперь оказалось, сам эксперт уже не верит в причастность «Южмаша» − потому что эту версию просто нечем подтвердить. Сидел эксперт, писал доклад, подумал, что надо бы Украину вписать в список подозреваемых, а на каком основании, а что он знает о ситуации на «Южмаше» − оказалось, ничего, и аргументов нет никаких.

Эту историю надо распространить не менее широко, чем был распространен антиукраинский вброс. Надеюсь, все, кто был введен в заблуждение и посодействовал распространению лживой информации теперь проявят ответственность и с не меньшим усердием распространят опровержение.

Юрий Бутусов.