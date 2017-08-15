В Симферополе и Севастополе – перебои с бензином

В оккупированных Севастополе и Симферополе начались перебои с бензином марок АИ-95 и АИ-92.

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«В Севастополе нет бензина 95-го и уже начинает пропадать 92-й. В двух больших сетях заправок, которые в свое время выкупили все остальные заправки и фактически они сейчас монополисты. Поэтому дефицит бензина в городе уже ощущается. Нет в двух крупных сетях из трех», − рассказал журналист Владислав Осипов.

По его данным, в настоящее время проблемы с бензином испытывают сети «Атан» и «ТЭС».

В степном Крыму, где плотность бензозаправок гораздо ниже, чтобы найти бензин, приходится проезжать десятки километров.