Российский след нового скандала вокруг военных поставок

История с поставками якобы украинских двигателей для северокорейских ракет Хвасонг-12 и Хвасонг-14 на первый взгляд выглядит как ремейк скандала с поставками «Кольчуг» в Ирак.

Тот скандал серьёзно повлиял на отношения Киева с Вашингтоном и привёл к фактической изоляции Леонида Кучмы. В итоге информация о поставках «Кольчуг» не подтвердилась, а за её распространением очевидно стояли русские, которые и собрали все бонусы. К слову, после оккупации Донбасса завод и оборудование по производству «Кольчуг» были вывезены в РФ и, если комплексы где-то всплывут, можно будет снова ложно обвинить руководство Украины.

Важное заявление, как всегда не замеченное прессой, сделал экс-министр обороны Александр Кузьмук. А именно что вся техническая документация КБ «Южное» имеется в распоряжении русских. Не факт, что неожиданный успех северокорейцев произошёл благодаря русским, но, если ракетные технологии попали в руки разведки КНДР через них, схема с подставой Украины выглядит наиболее правдоподобно. Нынешний уровень поддержки Штатов Украины беспрецедентен, и ракетный слив происходит как раз тогда, когда Трамп может принять решение о выделении украинской армии летального вооружения. В этой истории слишком много совпадений, чтобы поверить в случайность. Самый главный вопрос − ради чего власти рисковать поддержкой Штатов, идя на сумасшедший риск с КНДР, ведь все так или иначе вскроется? Американцы в действительности контролируют происходящее на КБ «Южное» и разобраться в сути происходящего им не составит труда. А вот здесь возможен бумеранг.

Если в причастности к передаче технологий уличат Кремль, за вооружение тоталитарного режима КНДР, угрожающего безопасности США, расплата будет жестокой. И санкции за Крым и Донбасс покажутся цветочками.

Тарас Березовец.