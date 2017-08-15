СБУ выдворила в Россию российскую пропагандистку

Во вторник, 15 августа, СБУ выдворила из Украины корреспондента Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, информирует «Интерфакс».

«Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда», − сообщила Гитлянская, не вдаваясь в подробности.

Позднее, как передает РИА «Новости» Нерсесьян рассказала, что ей запретили въезд в Украину на три года. По ее словам, поводом для ее выдворения стал материал про музыкальный фестиваль «Бандерштат», прошедший недавно в Волынской области.