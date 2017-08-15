За полгода чистая прибыль “Газпрома” снизилась в 11 раз

Чистая прибыль публичного акционерного общества (ПАО) “Газпром” с января по июнь составила 17,376 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете о развитии компании за II квартал 2017 года, опубликованном на сайте “Газпрома”. Это в 11 раз меньше прибыли компании за аналогичный период прошлого года, когда ее доход составил 194,417 млрд рублей.

Как отмечает “Интерфакс” , результаты из отчета точно совпали с расчетами агентства, опубликованными неделей ранее. По данным “Интерфакса”, финансовые показатели “Газпрома” мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная концерном переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит, и себестоимости.

Выручка за отчетный период текущего года возросла на 5,8%, до 2,089 трлн рублей. Также стала меньше валовая прибыль – она сократилась на 2,8%, до 852,3 млрд руб. Прибыль от продаж компании сократились на 13,1%, до 191,8 млрд рублей, обращает внимание РБК .

Суммарные доходы членов правления “Газпрома” с января по июнь 2017 года стали меньше на 20,3% и составили 1,347 млрд рублей, говорится в отчете.

При этом “Газпром” по итогам первого полугодия поднял оценку добычи по итогам года до 453,6 млрд кубометров газа. В предыдущем ежеквартальном отчете компания указывала оценку добычи в 442 млрд кубометра. По итогам 2016 года “Газпром” добыл 419,1 млрд кубометров газа.

Федеральная таможенная служба России в начале августа сообщила , что доходы “Газпрома” от экспорта газа в период с января по июнь выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая прибыль компании составила 17,89 млрд долларов.

За полгода “Газпром” увеличил экспорт газа на 8,6% – до 103,6 млрд кубометров. В 2016 году компания продала 95,4 млрд кубометров газа. В страны дальнего зарубежья объем экспорта природного газа в первом полугодии вырос на 9,7% – до 85,9 млрд кубометров. Объем продаж в страны ближнего зарубежья возрос на 4,1%, до 17,7 млрд кубометров.