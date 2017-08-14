Что невыносимо для государства, которое сделало державность, как воплощение величия и силы, способом своего выживания? Враждебность, зависть, страх, агрессивность окружающего мира? Конечно, нет. Для державы самое мучительное – когда ее игнорируют. Не обращают внимания.

Вот только недавно Россия была главным героем мирового разговора, как подозреваемый в подрыве американской системы. Да, конечно, неприятно получить санкционнную «ответку». Но всегда есть надежда найти способ ее обойти при попустительстве западных партнеров. Как почти удалось с турбинами Сименс, когда Сименс предусмотрительно смотрел в другую сторону. Кроме того, подобные неприятности могут подпитывать державную гордость – вот ведь как мы их!! Превратить подозрительность и страх окружающего мира в фактор державности (коль скоро других признаков силы маловато) – тоже может считаться победой.

Но то, что происходит сейчас, это реальный удар по позвоночнику российского самодержавия. Мало того, что мир занялся северокорейским кризисом и Россия исчезла с повестки дня. Важнее то, что для Москвы не оказалось места за столом, за которым решается вопрос: быть войне или нет! Причем, у границ России! Смотрите сами. Признанный Москвой гуру и частый гость президента Путина Генри Киссинджер предлагает свои рекомендации, как разрешить северокорейский кризис. И ни слова не находит для России; ее просто не существует в его плане. «Важнейшей предпосылкой выхода», – говорит старик Генри, – является «взаимопонимание между США и Пекином». Вот так. Более того, он предупреждает Вашингтон: никаких попыток сделать Китай «американским «субподрядчиком» для осуществления интересов США. Америка и Китай должны быть равными партнёрами. Это означает новую «биполярность», которая до недавнего времени строилась на «оси»- Вашингтон-Москва (по крайней мере, в российском понимании). Значит, теперь о Москве можно забыть.

Вроде бы есть здесь и позитив – зачем России вмешиваться в этот кромешный ад и перепалку Трампа и северокорейского Кима. Но ведь это только начало и вскоре место России на авансцене займет другая держава. И мы знаем какая – Китай. Вот уже Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин созвонились и побеседовали. Причем, как говорит пресса, это был Си, который внушал Трампу и учил его «ответственности». Вот до чего дошло дело. Не Путин учит Трампа – а Си!



Если новому американо-китайскому тандему удастся нейтрализовать северокорейского диктатора ( скорее всего удастся), это будет еще одним шагом к новой реальности. Речь идет непросто о новой биполярности, которая и так существует. Хотя и формально не обозначена. Речь идет о том, что вакуум, который начал формироваться, когда Америка стала сокращать свои глобальные обязательства, будет постепенно заполняться китайским влиянием.

Как Кремль радовался, что эпоха Запада и Америки завершается. И вот вам- уппсс! – подарочек. Поднебесная в роли глобальной державы, которая будут интересоваться всем миром, а не только своими задворками. Это нечто новое. И для Россия совсем не удовольствие. Придется не раз вспомнить об Америке – и ее наивности, и нежелании обострять, и готовности поддержать нашу державную видимость. Конечно, из-за прагматического расчета, чтобы не возиться с нашим самоутверждением.

Любопытно, как американская пресса, сравнивая Трампа и Си, ставит последнего в пример своему, как более «взвешенного и предсказуемого» политика. А что? На фоне Трампа и остальных лидеров Си набирает очки.

У России есть два сценария зацепиться на авансцене, с которой ее выталкивают. Первый – стать ответственным мировым игроком, который предлагает реальные, а не мнимые решения. Второй – продолжить бить стекла, пытаясь привлечь к себе внимание посредством устрашения. Второе всегда получалось лучше.

Лилия Шевцова.