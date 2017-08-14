Информвойска России отказались от отпуска

Путинская Россия впервые жестко столкнулась с Западом и у нее случились судороги.

В прошлом месяце глава «ДНР» Александр Захарченко уведомил планету, что он отменяет Украину, создает на этом месте Малороссию с центром в Донецке. Через три недели Захарченко задумчиво сообщил: «уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение». Поскольку, как выяснилось, Захарченко и его коллеги по бандитизму воспринимают мир эстетически, осталось, видимо, их убедить, что топонимы «ОРДЛО», «ДНР» и «ЛНР» уже несколько лет вызывают рвотный рефлекс у большинства людей, знающих, что за ними стоит.

Заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь» 7.08.17 объяснил, что в ответ на американские санкции Россия может отказаться от доллара, по крайней мере, частично. «Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американской платежной системы, от доллара как расчетной валюты и так далее», — сообщил Рябков. К сожалению, Сергей Алексеевич не объяснил, что в этом случае произойдет с экономикой России, чем именно он собирается платить за импорт, за какую валюту он планирует продавать нефть и газ в условиях, когда две трети мировых валютных резервов – в долларах США, еще 20% — в евро, по 2% в долларах Канады и Австралии и еще 1% — в юанях…

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов наполнил идею своего тезки из МИДа конкретным содержанием. Как сообщило агентство РИА Новости, Сергей Михайлович издал воинственный клич: «на войне как на войне» и потребовал в ответ на санкции ввести контрсанкции против продукции Coca Cola, Mars, а также импортной косметики, парфюма, бытовых товаров и алкоголя. Кроме того Миронов объяснил стране, что ей нужно в процессе импортозамещения отказаться от программных продуктов Microsoft. К счастью лидер «Справедливой России» не стал запрещать россиянам пользоваться продукцией Adobe, Corel, Apple и других забугорных фирм в сфере IT-технологий, поскольку, скорее всего, не подозревал об их существовании.

В свете всех этих идей любопытно было бы в порядке эксперимента предложить российским министрам, их заместителям и всем парламентариям на пару месяцев отказаться от использования всего того, что произведено с использованием технологий Запада. Полагаю, что вид голых представителей российской политической элиты, уныло бродящих по лесам в поисках подножного корма, надолго отвратил бы отечественную популяцию от поисков «национальной идеи», а также «своего исторического пути».

Но, поскольку данный эксперимент, по крайне мере пока, возможен лишь как мысленный, то весь этот бред про противостояние с Западом и свой путь бурным потоком хлещет из российского телевизора, наполняя головы россиян и приводя их в состояние полного ступора.

Особенность летнего периода 2017 года состоит в том, что информационные войска отказались от каникул. На месте все программы, генерирующие ненависть. Никто не ушел в отпуск, кроме, пожалуй, Дмитрия Киселева, которого вполне успешно заменяет Андрей Кондрашов. Все остальные, включая Скабееву, Попова и Соловьева по-прежнему ежедневно строчат из своих пулеметов. И это – в августе! Без всякого преувеличения можно сказать, что в стране объявлена чрезвычайная информационная ситуация.

Вместе с ведущими на боевую вахту выходят и их подручные «эксперты». В студии программы «Вечер» от 9.08.17 весь традиционный набор. Обсуждают российский ответ на санкции. Первый, естественно, Ж. Причина, по которой путинский телевизор усиленно продвигает лидера ЛДПР лежит на поверхности. Ж. в российской политике играет ту же успокоительную роль, какую для обывателя играют просмотры фильмов ужасов и триллеров. Популярность всех этих «криков», «дракул» и прочих «кошмаров на улице Вязов» основана, во-первых, на безопасном удовлетворении страсти к насилию, а во-вторых, на достижении приятного контраста между ужасом на экране и уютным креслом, из которого этот ужас можно наблюдать, запивая его пивом и заедая чипсами. Ж. необходим Путину, как опереточный злодей необходим опереточному же герою. Поэтому, пока Путин в Кремле, Ж. будет в телевизоре и в Думе.

Ж. честно отрабатывает свой хлеб. «Не должно быть в Киеве этого правительства!» — надсаживается Ж. – «Стену они будут строить! В Магадане пусть строят! Киев надо брать! Пугать надо! Вся планета Земля – большая дорога! Пусть почувствуют русский кулак! Громыко, Лавров – размазни!» — вопит Ж. И вдруг, заметив напротив себя депутата Никонова, орет на него: «Зачем вернули Горького у Белорусского вокзала?!».

Депутат Никонов явно не тянет на роль героя, даже опереточного. У него другое амплуа. Он исполняет роль лица, особо уполномоченного говорить от имени двух героев: современного, то есть Путина и исторического, то есть своего дедушки, который служил одним из самых главных сталинских палачей. Поэтому, когда он несет любую чушь, вроде той что он нес в этот раз, про то, что Горький – одна из трех величайших фигур русской культуры, или что Россия – пятая экономика планеты, это всегда встречается бурными аплодисментами.

Помимо злодея и героя на сцене должен присутствовать персонаж для комфортного битья. Во французском ярмарочном театре это роль Пьеро. В российском телевизоре это либо опереточные украинцы, либо карикатурные американцы, либо российские либералы. В этот раз били яблочника Рыбакова. На вопрос, чего он ждет от будущего России, яблочник Рыбаков сказал, что, во-первых, хочет, чтобы люди в России могли свободно творить и чтобы никакую «Матильду» никто не запрещал, во-вторых, чтобы государство не бросало стариков, а в –третьих, чтобы не было войны. Причем, на свою беду, яблочник Рыбаков уточнил, что имеет в виду свое нежелание, чтобы Россия воевала с Украиной.

Трудно представить себе, что эти, вполне банальные в своей очевидности, пожелания могут вызвать у нормальных людей приступ злобы и ненависти. А в студии Соловьева они вызвали именно такую реакцию. Причем, массовую. Яблочного «Пьеро» Рыбакова били всем коллективом. Соловьев тут же зашелся в крике: «Вы против войны? А если Украина захочет убивать свое русское население?!». Яблочник Рыбаков попытался что-то ответить, но его перебил крик политолога Михеева: «Вы не хотите воевать?! А если на нас нападут?!». Кто конкретно собирается напасть на политолога Михеева, он не сообщил, но кричал так, что было ясно: нападение если уже не произошло, то состоится с минуты на минуту.

Важными соображениями по поводу ситуации в мире поделились востоковед Сатановский и режиссер Шахназаров. Сатановский сообщил, что ему плевать на ядерную войну. «Если она будет, то я об этом не узнаю», — справедливо заметил крупный во всех смыслах этого слова востоковед. К сожалению, востоковед Сатановский не пояснил, означает ли это, что ядерную войну Россия должна начать немедленно, поскольку ей, как и Сатановскому, должно быть на нее плевать.

Режиссер Шахназаров, в свою очередь, продолжил свои вечные стенания по поводу отсутствия у России сверхидеи, без которой русские, оказывается, никак не могут обойтись. В качестве такой сверхидеи режиссер Шахназаров привел героя романа Платонова «Чевенгур», который летал на кобыле Пролетарская Сила. В принципе, с режиссером Шахназаровым можно согласиться. Поскольку то общество, которое описано в данной утопии Платонова – переход на подножный корм, отказ от любого труда, кроме идиотских субботников, уничтожение всех нормальных людей и решительное обобществление жен – это именно тот, единственно возможный особый путь России, куда в перспективе ведет противостояние с Западом. Те судороги, в которых последние месяцы пребывают российские политики, свидетельствуют, что сценарий Андрея Платоновича Платонова может оказаться не такой уж утопией.

Игорь Яковенко.