«Гуляй Поле»

Лавров признал, что Россия бомбила Донбасс

14.08.2017

Лавров признал, что Россия бомбила Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что Россия бомбила и обстреливала суверенную территорию Украины.

Об этом он сказал на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума, передает ТАСС.

Лавров высказался за сохранение минских договоренностей, которые “реально обеспечивают права жителей Донбасса”.

“Надо заставить радикалов и неонацистов, которые правят балом на Украине, заставить знать свое место, выполнять то, под чем они подписались… Новыми бомбежками, новыми обстрелами мы это проблему не решим”, – сказал глава МИД РФ.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал войной боевые действия на Донбассе.

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