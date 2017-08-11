90% американцев видят в России угрозу для США

Большинство американцев считают, что Россия является угрозой для США. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, передает Радио Свобода.

Согласно обнародованным 10 августа результатам, около 90% респондентов считают, что Россия представляет разной степени угрозу для США. 10% опрошенных полагают, что Россия не представляет угрозы вообще.

Опрос проводили по телефону с 3 по 6 августа представители компании SSRS по заказу CNN, опросив 1 тысячу 18 респондентов.

35% опрошенных американцев считают, что Россия представляет “серьезную угрозу”, 27% – “умеренную” и 17% – “слабую”.

В 2009 году 68% американцев считали, что Россия угрожает США, тогда как 31% не видели в ней угрозы. В 1983 году 96% американцев видели угрозу в СССР.