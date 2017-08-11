Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за то, что он выслал американских дипломатов из России.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

“Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить [расходы на] заработную плату. Я очень благодарен, что он выслал большое количество людей, потому что теперь у нас меньше расходов”, – сказал Трамп в четверг журналистам.

Напомним, 30 июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию.

28 июля Сенат США одобрил новые санкции против России. В связи с этим МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек – именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

Российская сторона также приостанавила с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.