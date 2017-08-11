В Турции россиянина отправили в колонию за план сбить американский самолет

Суд в Турции приговорил россиянина Рената Бакиева к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы по обвинению в планах сбить американский военный самолет.

Об этом сообщает издание Sabah.

Накануне издание Haberturk сообщило, что мужчину задержали в конце июля. По версии следствия, он планировал использовать беспилотный летательный аппарат, чтобы сбить американский военный самолет – один из тех, что базируются на турецкой авиабазе Инджирлик.

Власти Турции считают, что Бакиев был членом террористической группировки “Исламское государство”.

По информации Sabah, мужчина также планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов (cубэтническая, религиозная и культурная община в Турции, Албании, Болгарии).

Напомним, что в июле в Турции чрезвычайное положение продлили в четвертый раз. Режим ЧП был введен после попытки госпереворота в июле 2016 года.