Горбачев призвал РФ и США договориться

Последний лидер СССР Михаил Горбачев призвал российское и американское руководство встречаться и искать компромиссы, “пока не поздно”.

С таким заявлением он выступил в интервью турецкому агентству “Анадолу”, которое вышло 7 августа.

Горбачев рассказал, что перед завершением 40-летней холодной войны ему пришлось выдержать немало яростных, совсем не дипломатических схваток. По его словам, сначала это была сплошная полемика, состоящая из взаимных обвинений, и ему потребовалось много терпения, чтобы не отказаться от попыток наладить отношения.

Экс-президент вспомнил эпизод первой встречи с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве, когда американский лидер пытался вести себя высокомерно. “Я ему сразу сказал: вы мне не учитель, а я вам не ученик. С одной стороны, это было твердо, а с другой – мои слова не были обидными”, – отметил Горбачев, добавив, что крайне важно в споре не переходить на обидные замечания и откровенные оскорбления.

По словам политика, твердости ему придавало и то, что в тот момент мир находился на грани ядерной войны, и игнорировать эту ситуацию дальше было нельзя. В этой ситуации Горбачев как глава государства считал безответственным сидеть сложа руки и решил проявить инициативу.

“Хорошо, что в это время в Советском Союзе пришло к власти другое поколение, которое выдвинуло концепцию нового мышления – остановить накапливание оружия, проявить инициативу в этом вопросе. В то время накопилось очень много ядерного оружия, при этом политическая ситуация была крайне напряженной. Это создавало реальную угрозу ядерного конфликта. Не дай Бог развязаться войне, и это оружие бы все смело на земле”, – вспоминает политик.

По его словам, это заставило всех задуматься, но хорошо, что завязался разговор, ведь именно в его процессе, каким бы недружелюбным он ни был, прояснялись позиции и открывались карты. “Надо всегда в самой трудной ситуации находить возможности для встреч, диалога. После того, как было заключено два соглашения о сокращении вооружений, после сложнейших переговоров произошёл поворот в сознании миллионов людей, мы вышли на новый уровень отношений”, – сказал Горбачев.

“Сейчас нынешним лидерам я бы тоже посоветовал не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться, пока не поздно”, – отметил политик.

Напомним, что сейчас основная угроза ядерной атаки исходит от Северной Кореи. К середине августа корейцы планируют разработать план удара по американскому острову Гуам.