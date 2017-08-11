Что делать с российской армией после Путина

Наткнулся у Бориса Акунина на статью «Какой должна быть армия в прекрасной России будущего». И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.

Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента − отнюдь не патриотическая − каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.

Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую «слову офицера» колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих «ихтамнетов» за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.

Наши «Искандеры» ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами.

Наша пехота, автомат Калашникова и комплект «Ратник» ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.

Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.

Нет больше никакой отдельной от политики армии.

Нет больше никакой элиты войск.

Нет больше никакой гордости.

Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.

Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов – и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них − ни один! − не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.

Так вот − в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.

Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.

И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом − это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.

Граната у обезьяны должна быть отобрана.

Вот такая вот должна быть в России армия.

Все. Точка.

Аркадий Бабченко.