ГПУ: Чтобы въехать в Украину Саакашвили нужна виза

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского законодательства, может въехать в Украину после оформления визы.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится инфо о наличии у него паспорта третьих стран) в Украине возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы − к уголовной ответственности (и не говорите потом, что не предупреждали)», − написал он.

По его словам, «непредоставление права на въезд Саакашвили с целью личного присутствия во время судебного заседания не может рассматриваться как основание для обжалования права на справедливый суд».

«Поскольку право на въезд в иностранное государство не является правом гарантированным Конвенцией, и истец может защищать свои интересы через защитника», − резюмирова Енин.