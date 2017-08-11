Путин просит у Госдумы разрешение на размещение ПВО на границе с Украиной

В Госдуму РФ президентом Владимиром Путиным внесен законопроект, позволяющий России использовать ПВО на границах Беларуси с Украиной.

По данным пресс-службы Госдумы, документ был внесен 10 августа.

Полное название проекта закона №245943-7 − «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.».

Напомним, в середине сентября на территории Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения «Запад 2017». По мнению ряда экспертов, их характер позволяет говорить об угрозе суверенитету РБ и Украины.