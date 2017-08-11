США могут «закрыть» одно из консульств РФ

В ответ на решение Кремля выслать американских дипломатов США могут потребовать от РФ закрыть одно из российских генконсульств на территории Соединенных Штатов.

Об этом «Коммерсанту» рассказали близкие к Госдепу США источники.

По данным издания, в настоящее время у России четыре генконсульства на территории США, а у Соединенных Штатов в РФ − три. Какое из российских генконсульств может быть закрыто, источники не уточняют.

Отмечается, что с точки зрения Вашингтона, действия Москвы являются не зеркальными шагами, а необоснованной эскалацией конфликта. Вводя в декабре прошлого года санкции в отношении РФ, США назвали их ответом на притеснения сотрудников американского посольства в Москве и вмешательство Кремля в выборы в Соединенных Штатах. Таким образом, Белый дом считает, что у Москвы нет никаких оснований для ответных действий.

27 июля Конгресс США подавляющим большинством голосов окончательно одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Комментируя принятие данного законопроекта, президент России Владимир Путин назвал санкции «бесконечным хамством» угрожал ответными мерами.

28 июля в МИД РФ сообщили, что с 1 августа Россия приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Кроме того, российские власти потребовали, чтобы США к указанному числу было сокращено количество работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть РФ.