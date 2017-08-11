Сергей Лойко: Крым вернут через референдум

Известный российский писатель и журналист, автор романов «Аэропорт» и «Рейс» Сергей Лойко считает, что оккупированный Крым обязательно вернется под украинскую юрисдикцию. Произойдет это при любой власти, которая сменит режим Владимира Путина.

Об этом Лойко рассказал в интервью изданию «Апостроф».

«Я думаю, что Крым вынужден будет возвратить любой политик, который сменит Путина. При Путине этого не случится в любом случае. Но Крым – это ключ к тому, чтобы вернуться в мировое сообщество, чтобы были сняты санкции, без этого никакие санкции не будут сняты, так или иначе, Крым придется возвращать. А вернут его так же, как и украли – украдкой, обманом. То есть устроят референдум, на котором, вполне возможно, крымчане уже выскажутся за то, чтобы вернуться в Украину, потому что они уже сильно наелись путинизма и начинают понимать, какую огромную ошибку сделали. Хотя, как бы они ни голосовали на том «референдуме», результаты его были известны задолго до того, как этот «референдум» состоялся. И сейчас, вполне возможно, устроят такой же «референдум», на котором в Кремле решат, что граждане высказались за то, чтобы вернуться в Украину – и вот Крым возвращается. Это было бы смешно, если бы не было так грустно», − сказал он.

«Но главное, чтобы Крым вернулся в Украину, и он в нее вернется – законным или незаконным путем. Законный путь – это признать преступления Путина, признать все решения, принятые при его власти, незаконными и в соответствии с этим вернуть Крым на место. Но я думаю, что этого не произойдет, а, скорее всего, это произойдет в результате очередного такого фейкового «референдума», чтобы хотя бы как-то успокоить население внутри России», − добавил Лойко.