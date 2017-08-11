Путин как иностранный агент

Любителям конспирологии на заметку.

Складывается впечатление что Владимир Путин, не просто по своему недомыслию уничтожает страну которой управляет, а как марионетка – выполняет чужую волю, является агентом иностранного влияния. Вот основные аргументы в пользу такой версии:

1) Владимир Путин и его дружная и весьма спайная команда умудрились настроить против Росси одну из самых лояльных по отношению к ней из соседних стран – Украину. Если в целом сравнить, как относились украинцы к России четыре года назад – это отношение было более чем доброжелательное, теперь же Россия для Украины – реальный враг номер один! Это можно сказать очень серьезное достижение – фактически российское руководство сумело запустить мощнейший мобилизационный эффект украинской громады, готовой поменять свою страну, отстояв ее от агрессии (бьюсь об заклад, что в самой Росси такой фокус бы не прошел бы, там скорее все бы дружно пошли бы палить Москву).

2) Росси, в результате своих агрессивных действий, чуть ли не единственная признанная в мире страна с одновременно непризнанными государственными границами. Даже если Россия уйдет с Донбасса, деоккупирует Крым – это будет только началом отрывания кусков. Хрестоматийный пример – Китай, который уже лет 200 имеет к России территориальные претензии, правда Китай, скорее всего будет действовать чисто экономически, в своем стиле мягкой силы.

Добавим к нему Японию – которая в случае деоккупации Крыма жестче поставит вопрос о Курилах и даже быть может Сахалине. А ведь есть еще и Финляндия – потерявшая 10-11% своей территории в результате агрессии СССР. Не забываем и про Грузию потерявщую четверть своих территорий в результате создания недореспублик, а фактически российских анклавов, просто еще не аннексированных в российские субъекты.

Но территориальные претензии к Роосии есть даже у членов Таможенного Союза, у Казахстана и Беларуси – они претендуют на часть приграничных и даже сопредельных с приграничными территорий. Причем там тоже можно зеркально поставить вопрос о «сакральных землях», да и реальная поддержка местного населения – тоже обеспечена, хоть сегодня референдум проводи…

3) Из состояния «рукопожатости», Владимир Путин низвел Россию до состояния страны «оси Зла», накликав на Федерацию серьезные санкции. На самом деле сама эта ситуация приводит к усилению позиций регионов в Федерации, для которых это самая Федерация в итоге станет помехой, так как без нее возможности этих регионов намного возрастают. Фактически Владимир Путин запустил сценарий сепаратизма регионов на основе регионализма, т.е. обособления по региональному признаку. Одним из ключевых спусковых крючков станут удовлетворенные судебные иски со стороны родственников погибших пассажиров рейса MH17 – регионы врятли захотят платить за федералов по указанным искам, а платить придется именно регионам, федералы все это просто не соберут, неоткуда брать. Правда процесс этот не быстрый – может пройти и десяток лет, прежде чем иски будут удовлетворены, но то что они будут удовлетворены – сомнений не вызывает…

4) Угроза будущих репараций – приводит не просто к региональному сепаратизму, а еще и отказу от правопреемственности. «Умерла, так умерла» – не один руководитель российских регионов, находясь в здравом уме и трезвой памяти, не объявит свой регион правопреемником России, наоборот – всячески будет дистанцироваться от подобных заявлений, ибо такой акт признания себя правопреемником Российской Федерации – сулит очень большие проблемы. В принципе бегство из Федерации надо начинать сейчас, пока роль правопреемника не навязана международным сообществом. И как не странно начинать надо именно Москве, она должна первой стартануть из состава федерации, ибо повесить на нее правопреемственность проще всего, хотя бы за присутствие именно в ней всех федеральных государственных институтов. Остальным регионам проще уйти от ответственности, их с федерацией мало что связывает, но начинать надо сейчас – ибо выходящий последним, рискует стать мировым козлом отпущения.

Более того регионам следует предъявить свой список репараций к Российской Федерации – за разрушение экономики регионов, за антиконституционные перевороты и узурпацию власти в регионах, за преступления федеральных властей в регионах (отстранение региональных политиков и активистов от политических процессов, преследование и травлю этих людей, за уничтожение экономических активов и т.д.). Это шаг позволит не дистанцироваться от Федерации, но и получить реальную компенсацию с федерального центра за четверть века издевательств и унижение регионов…

5) И самое интересное – вместо того, что бы остановится и прекратить уничтожать свою собственную страну, где Владимир Путин имеет реально не ограниченную власть, он с упорством маньяка продолжает усугублять ситуацию. Россия сейчас завязла в двух войнах. Не прекращается российская агрессия против Украины, сопровождаемая попытками дестабилизации общественно политической ситуации в стране. Одновременно с этим продолжается российская война в Сирии, унесшая уже не одну тысячу жизней сирийцев и породившая нескончаемый поток беженцев из страны.

В тлеющем состоянии находится вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе и в Приднестровье – тоже факторы дестабилизирующие на Кавказе и в Европе, при активном участии России в обоих неразрешенных конфликтах Про Грузию – вообще разговор особый, ситуация схожая с украинской, есть и оккупация и фактическая аннексия территорий.

В общем, агент иностранного влияния Владимир Путин, которого за Крым так полюбили «дорогие россияне» – подводит этих самых россиян под очень свинский монастырь, когда именно они будут на протяжение нескольких поколений презираемыми и ненавидимыми «злобными монстрами». Немцев, в свое время можно сказать спасла Холодная Война, от того негатива который мог бы выливаться на их головы за преступления нацистов (между прочим их тоже поддерживали до 90% населения Нацистской Германии), у россиян такого шанса уже не будет, нет такого четкого «водораздела» в мире, поэтому испить придется очень горькую чашу всеобщего призрения и гнева.

Регионализм тут не поможет, все знают, что существует Россия, но мало кто догадывается о том что есть еще какие-то там регионы, кроме Чеченской республики быть может и то за счет громких выступлений ее нынешнего лидера Рамзана Кадырова, этакого штатного шута при путинском дворе.

6) Владимир Путин просто вдохнул вторую жизнь в такую организацию, как НАТО, которая бы в противном случае постепенно бы выродилась, в лучшем случае, просто в совещательный орган. Благодаря действиям российского руководства НАТО получило реальное подтверждение необходимости своего существования, а страны участницы наращивают военные бюджеты, да и новых членов принимают в Альянс. Россия одним своим существованием является идеальной рекламой для укрепления НАТО.

7) Россия приобретает статус международного террориста номер один в мире, переняв пальму первенства у Аль-Каиды. Причем этот терроризм приобретает и современные формы – например в виде кибератак, осуществляемых российскими гражданами. В опасность таких атак в современном мире переоценить сложно – это действительно угроза современным мерам обеспечения безопасности жизнедеятельности. Обвалите банковскую систему какой либо страны – что станет с этой страной, последствия могут быть серьезней чем при обычной войне…

И вот скажите теперь, исходя из этого разве не сам Владимир Путин первый претендент на роль «иностранного агента»? Что-то россияне которые массово считали его таковым еще 5 лет назад, вдруг дружно заболели амнезией? Кстати а не по этому ли ввели это закон об иностранных агентах, Путин судит о других по себе и/или избавляется от конкурентов.

На самом деле Владимир Путин никакой не агент иностранного влияния, конспирологией я не увлекаюсь. Скажу даже более: развал Российской Федерации будет страшным сном и для НАТО в целом, и для ЕС и США. Поучить под боком Сомали, обладающее ядерными, химическими и бактериологическими технологиями – сомнительное удовольствие, а следовательно потребует их вмешательства и серьезных затрат на контроль над ситуацией.

Да, могут возразить, что все эти технологии очень устаревшие, и это правда, но тем не менее на нашей Земле столько горячих точек, что если там где ни будь в Африке, в Азии или Латинской Америке, что ни будь взорвется, разразится эпидемия или проведут массовую химическую атаку – стабильности существующей миросистеме это отнюдь не добавит. А искать источник производства на пространстве 1/8 части ни кем не контролируемой суши – занятие не очень простое. Именно поэтому с Россией обходятся так мягко, будь на ее месте любая иная страна не обладающая такими опасными для мира технологиями – ее бы давно бы отправили в Каменный век и особо не переживали бы.

Россияне правильно считают, что боятся их ядерного (равно как и химического и бактериологического) оружия, но не в плане военной угрозы, это как раз вызывает улыбку, а в плане использования всего этого советского наследия в террористических целях. Впрочем надо сказать – что никто кроме самих россиян не может решать их проблемы, никто и не побежит им помогать, понятно почему…

Олег Шро.