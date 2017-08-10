Будет ли в ближайшее время полномасштабное вторжение в Украину

Август в мире традиционно считается месяцем отпускным, весьма небогатым на события.

Однако в мировой политической практике так было до 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию. Дошло до того, что в последние годы западные политики уже и не планируют свой отпуск на август. Об этом пишет, например, в своей книге “Hard choices” бывший кандидат в президенты США Хилари Клинтон.

Для украинского общества и военных переломным стал август 2014 года, когда Кремль провел короткую, хоть и неофициальную военную кампанию на Донбассе. Через год произошел всплеск обстрелов и военной активности в зоне АТО, а в августе 2016 года произошла информационно-психологическая эскалация (так называемый “крымский инцидент” 7 августа в районе Армянска).

Кстати, август для военного обострения выбран не случайно – именно к 1 сентября традиционно как в советской, так и российской армии заканчивается летний период обучения, а значит, войска на полигонах находятся в максимальном боевом состоянии.

Увы, по всей видимости, и в нынешнем августе стоит ждать чего-то подобного – от попыток раскачивания внутренней ситуации в стране до резкого военного обострения на линии соприкосновения на Донбассе.

Вот и нынешний август не стал исключением. Уже с начала месяца в СМИ стали появляться многочисленные сведения о передвижениях российской армии к ее западным границам. Официальная причина, называемая в Кремле, масштабные учения в Беларуси “Запад-2107”, которые должны пройти с 14 по 20 сентября. В них, по заявлению россиян, будет задействовано до 12 700 военнослужащих, из которых около 3000 – от Вооруженных сил Российской Федерации, и до 680 единиц боевой техники.

На этом фоне “возбудились” и очень многие политики и эксперты, которые стали выдвигать самые фантастические версии дальнейшего развития событий. От танкового рывка из Беларуси в направлении Киева, то начала боевых действий из Приднестровья с целью “оккупации Одесской области”. Все эти сценарии не учитывают одного – возросших возможностей украинской армии и возможную международную реакцию. На сегодня уже ни у кого нет сомнений, что наш Генштаб при разработке своих планов обязательно учитывает возможность прямого военного вмешательство “северного соседа”.

А что касается НАТО, то возможный негативный сценарий развития российских учений купируется аналогичными учениями “Драгон-2017”, которые проводятся в этот же период на территории Польши. В них будут принимать участие около 12 тысяч военнослужащих из Польши, США, Великобритании, Литвы, Латвии, Германии, Румынии, Словакии, Грузии и Украины.

Вариант с Приднестровьем вряд ли стоит на сегодня рассматривать как возможный, так как в случае начала активных боевых действий на этом направлении в воздухе подвисает главный вопрос – снабжение, которое станет головной болью – разве если морем из оккупированного Крыма. А наступление по болотам на границе Беларуси и Украины – вообще на грани понимания. Со времен действия тут партизанских отрядов Сидора Ковпака количество дорог почти не возросло, да и переправиться через полноводную Десну для наступления на Киев можно только через три моста, которые наверняка подготовлены для подрыва на такой вот случай.

А вот локальное обострение на линии соприкосновения на Донбассе ко Дню Независимости – вполне реальный вариант. Например, устроить ряд провокационных обстрелов жилого сектора Донецка или Горловки – внутренний эффект для населения ОРДЛО будет точно такой же. Или, например, серия терактов под маркой “украинских ДРГ” или подполья. Такое циничное передергивание позволит как России, так и ее марионеткам какое-то время отвлечь внимание от реального урегулирования ситуации и еще больше накалить обстановку.

В любом случае необходимо помнить, что все эти “пугалки” в виде учений, экстренных проверок боеготовности российских войск на приграничных территориях – это еще один немаловажный инструмент гибридной войны, еще один способ давления на украинское гражданское общество и реакция должна быть соответственной. Ведь на дворе не август 2014 года, когда государственность страны висела буквально на волоске, а на огромной территории от Мариуполя до Херсона армии не было вообще.

Михаил Жирохов, dsnews.ua.