Логвинский: Популизм – часть гибридной агрессии РФ

Заместитель председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп Георгий Логвинский считает, что популизм – это часть гибридной агрессии России против Европы.

Такое мнение он высказал на седьмом Национальном Экспертном Форуме, организованном Институтом Горшенина.

“Все предыдущие спикеры касались очень важного вопроса – популизма. Так вот популизм – это часть гибридной войны, которая используется с целью уничтожения европейских ценностей”, – заявил Логвинский.

Депутат уверен, что Европейскому союзу не стоит считать Российскую Федерацию своим партнером.

“Российская Федерация не заинтересована в развитии Украины, в развитии Европы. Она, наоборот, заинтересована в создании таких условий, в которых европейское общество не сможет развивать собственные интересы. И точно так же с Украиной”, – заявил Логвинский.

Напомним, что депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский зимой 2017 года был избран одним из вице-президентов Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Вице-президентов в ПАСЕ избирают по квотному принципу. Украина как крупная, но не самая большая делегация, входит во вторую группу вместе с Польшей и Испанией. Каждый год две страны из этой группы выдвигают своих вице-президентов.