Преступления оккупантов в Крыму расследуются как военные

Прокуратура АРК рассматривает тяжкие преступления против граждан в Крыму, совершаемые представителями страны-оккупанта, как нарушение международного гуманитарного права. В связи с этим ранее открытые уголовные производства по фактам убийств, нападений, преследования и незаконного лишения свободы активистов на полуострове будут переквалифицированы либо дополнены статьей 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Об этом прокурор АРК Гюндуз Мамедов сообщил в эфире Черномоской ТРК.

«Преступления, которые совершаются на полуострове Крым, – это военные преступления, и очевидно, что эти действия нужно квалифицировать соответствующе. Статья 438 − одна из немногих статей в нашем Уголовном кодексе, которая максимально имплементирована к международным договорам. Это бланкетная статья (которая ссылается на международное право – ред.). Нормы этой статьи систематически нарушаются на территории оккупированного полуострова», – сказал Мамедов.

По его сведениям, в большинстве случаев все преступления, которые совершаются на территории полуострова в отношении его жителей, нарушают международное гуманитарное право, в частности, части 4 и 3 Женевской конвенции 1949 года.

«Поэтому квалифицировать их надо соответствующим образом. Если гражданское население на оккупированных территориях преследуется по тем или иным основаниям, это деяние подпадает под данную статью УКУ…. Субъектом преступлений являются наши бывшие чиновники, судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, которые, перейдя на сторону оккупационной власти, занимаются тем, что преследуют наших граждан. Я уверен, что они станут фигурантами в данных производствах, где им, наряду со ст.111 (государственная измена − ред.), будет предъявлена и 438-я статья УК», − отметил прокурор АРК.

Отвечая на уточняющий вопрос по конкретным делам, Гюндуз Мамедов добавил, что уголовные производства по фактам убийств, похищения, незаконного осуждения, пыткам, незаконной экстрадиции на территорию РФ крымских активистов, в том числе, дело об убийстве Решата Аметова, незаконного лишения свободы Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния, Андрея Щекуна и других активистов, ранее открытые по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) будут переквалифицрованы либо дополнены ст. 438 УК.