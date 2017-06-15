Путин назвал Медведчука националистом

В четверг, 15 июня, президент РФ Владимир Путин во время ежегодной «прямой линии» назвал украинского политика и своего кума Виктора Медведчука «украинским националистом», а также заявил, что «фундаменталисты независимости Украины» не видели Крым в составе Украины.

Во время «прямой линии» речь, разумеется, коснулась Украины. Поводом послужил «звонок из Киева», и ведущая шоу вспомнила о Викторе Медведчуке. Путин отметил, что «у нас много друзей на Украине».

«У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Но ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. Не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он конечно горячий сторонник независимости, незалежности Украины. Но его система взглядов основана на фундаментальных, если можно так сказать, трудах, скажем условно, украинских националистов, которые писали свои работы еще в 19 веке, потом позднее. Это Грушевский, Франко, Драгоманов или что-то в этом роде. Потом человек нашего времени Черновол», ‒ заявил Путин.

По его словам, вышеназванные «украинские националисты» исходили из того, что «Украина должна быть независимой, но должна быть федеративным государством».

«Более того один из них прямо писал в свое время, что чрезмерная, механическая, как он выражался, централизация приведет к внутренним конфликтам на Украине, что мы сейчас и наблюдаем. Виктор Медведчук отстаивает их точку зрения. Он делает это публично… Это кому-то не нравится, наверное, на Украине, но такова его позиция. Кстати говоря, вот эти вот фундаменталисты независимости Украины и украинского национализма, некоторые из них вообще не видели Крым в составе Украины. Это так, между прочим. Во всяком случае, выступали за федерализацию, за развитие свободы личности, за демократическое развитие украинского государства», ‒ отметил Путин.

По его словам, этой же точки зрения придерживается и Медведчук, который «выступает при этом за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию».