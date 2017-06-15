Путин заявил, что не он решал оккупировать Крым

Инициаторами аннексии Крыма стали жители полуострова, а Россия только помогла в проведении референдума.

Такую версию событий 2014 года рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Об этом сообщают РИА Новости.

«Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России», − заявил Путин.

Президент РФ настаивает, что Москва только создала условия, «чтобы люди могли прийти на выборы».

«У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал», − утверждает он.

Путин также предупредил, что «после того, как Крым стал полноценной частью России, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, и если мы видим угрозу для своей территории, то мы будем защищать ее всеми доступными нам средствами».