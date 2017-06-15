Что нужно делать с Донбассом

Вернулся с передачи Первого канала. Вопреки первоначальным ожиданиям, получилось достаточно интересно. Сказать, как обычно удалось не всё: формат – штука суровая.

Вот, что мне хотелось сказать.

Украине действительно надо решить принципиальный вопрос – либо она относится к Донбассу как Грузия к Южной Осетии, то есть признает что территория оккупирована и что это надолго, может быть навсегда, либо признает, что это внутриукраинский конфликт и территории надо занимать силами ВСУ и приводить их во вменяемое состояние в соответствии с нормами украинского законодательства.

России надо решить, готова ли она принять Донбасс в состав РФ (тогда в мире скажут, что она оккупировала не только Крым, а Кремль получит боевиков-бандитов уже у себя в своих южнорусских областях), либо она перестает наконец, его поддерживать, восстанавливает границу и смотрит со стороны, что там делают ВСУ, возможно, под прикрытием контингента “миротворцев” ООН.

США надо решить, поставляют они Украине летальное оружие в сопровождении своих военных специалистов или нет. С моей точки зрения, у США сейчас есть редкая возможность под предлогом поставок Украине ракетных комплексов ПВО разместить в качестве инструкторов и обслуживающего персонала свои, пусть пока небольшие, контингенты на границе с РФ. Не понадобится, так не понадобится, но в принципе не помешает. Как говорят, лучше пусть пистолет будет в кармане, и ты протаскаешь его без толку, чем в критической ситуации он понадобится, а его у тебя не будет. С Россией этот принцип всегда надо помнить.

Франции и Германии просто надо понять, что минский формат реально не работает и годен только как предлог для усиления антироссийских санкций. В качестве такого инструмента его можно сохранить, но прекратить конфликт с его помощью нельзя.



После того, как я это частично изложил, Артем задал мне вопрос – вы понимаете, что в этом случае ВСУ устроят в областях Донбасса резню. Тихий голос А.Окары о том, что вот в Славинске же не устроили – не был услышан. Артем продолжил – кто гарантирует безопасность населения Донбасса? Начну ответ с последнего вопроса – этот ответ очень прост – Гарантировать жителям Донбасса неприкосновенность и безопасность может только Господь, коему они и должны молиться. Признаю ли я, что возможна резня? Возможна, но скорее всего недолго – дня три. Потом все устанут, а командиры соберут и несколько дисциплинируют солдат. Что делать потом? – Всех мужчин от 18 до 55-60 лет собрать в фильтрационные лагеря и провести следственные действия – не мне объяснять как это делается. Стимулировать население Донбасса, заведомо не принимавшее участия в боевых действиях, к самому активному и широкому сотрудничеству с украинскими следственными органами вплоть до выдачи охранных грамот тем, кто будет сотрудничать хорошо. Про введение комендантского часа и назначение военной администрации вплоть до того момента, когда Донбасс будет окончательно разоружен и подготовлен к проведению выборов не говорю – это и так само собой разумеется. Понятно также, что любые попытки не только вооруженного и физического, но и информационно-пропагандистского сопротивления восстановленной законной киевской власти должны самым жестким образом подавляться.

Если с Россией будет достигнуто соответствующее рабочее соглашение, можно предоставить гуманитарный коридор на ее территорию той части населения, которое либо заведомо не могло принимать участия в боевых операциях, либо в отношении которых в рамках расследования будет доказано, что они невиновны в военно-сепаратистских преступлениях. Выход в рамках гуманитарного коридора предоставлять по 75-150 человек в сутки – не более, в противном случае бандиты и террористы могут улизнуть. В отношении руководства ДНР/ЛНР не может быть речи о какой-либо амнистии, якобы предусмотренной минскими соглашениями. После завершения этого переходного периода можно провести выборы под контролем ВСУ во избежание и для пресечения возможных демонстраций и общественных беспорядков. Скажете – у Украины нет сил на проведение таких мероприятий? – Но тогда и говорить не о чем. Россия на прямое открытое вторжение, тем более наступление вглубь украинской территории сейчас не пойдет – это очевидно.

А вот после всего этого, оставив минский формат для истории, можно вернуться либо к будапештскому формату про который мне все говорят что он никем не ратифицирован, либо начать переговоры в новом формате, назовем его для примера женевским.

Александр Сытин, Facebook.