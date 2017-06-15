Готовьтесь называть вещи своими именами

Насколько я понял, в дискусии по новому Закону, “переформатирующему АТО”, борются две тенденции.
Порошенко аннонсировал его как Закон “о реинтеграции” , Турчинов как закон об “освобождении оккупированных территорий”.
Мне кажется, термин “реинтеграция” должен быть исключен , потому что он предполагает некую “дезинтеграцию” , то есть “распад целого на составные части”. Но ведь на самом деле ничего не “распадалось”, Крым и Донбасс были отторгнуты, деукраинизированы и оккупированы Путинской Россией. И значит нам предстоит именно Освобождение (українською мовою Визволення) территорий захваченных врагом.
Если так, то в новом законе должен быть назван оккупант, военная сила, против которой мы ведем военные действия.
Колаборанты должны быть названы колаборантами, военнопленные ( и с их и с нашей стороны) военнопленными, военнообязанные изменившие присяги, как изменники Родины.
Должны быть легализованы обстрелы Горловки и Донецка уже не как территорий населенных гражданскими , а как военные позиции агрессора.
Руслан Коцаба должен быть не награжден союзом журналистов, а осужден как вражеский агитатор призывавший к дезертирству.
Попытки, предпринимаемые некоторыми журналистами – запретить называть врага “врагом”, а украинских солдат “нашими” должны быть признаны пособничеством врагу.
“Равлыки” и прочие партизаны должны получить законные основания для диверсионной войны в тылу врага. Судебные решения в отношении наших военнослужащих и добровольцев на прифронтовой территории, обвиненных в ” жестоком отношении к населению”, должны быть переквалифицированы.
Любые контакты со страной-оккупантом помимо дипломатических каналов должны быть предметом интереса контрразведки.
Любые поездки на заработки в страну-агрессор Лобод и билыков должны быть признаны переходом на сторону врага.
Уклонение от службы в армии и помощи фронту – изменой Родине…
Любые оценки действий политиков и госслужащих с точки зрения мирного времени потеряют смысл…
Готовы ли мы к этому? А надо быть готовым…
Евгений Якунов, Facebook.