Готовьтесь называть вещи своими именами

Насколько я понял, в дискусии по новому Закону, “переформатирующему АТО”, борются две тенденции.

Порошенко аннонсировал его как Закон “о реинтеграции” , Турчинов как закон об “освобождении оккупированных территорий”.

Мне кажется, термин “реинтеграция” должен быть исключен , потому что он предполагает некую “дезинтеграцию” , то есть “распад целого на составные части”. Но ведь на самом деле ничего не “распадалось”, Крым и Донбасс были отторгнуты, деукраинизированы и оккупированы Путинской Россией. И значит нам предстоит именно Освобождение (українською мовою Визволення) территорий захваченных врагом.

Если так, то в новом законе должен быть назван оккупант, военная сила, против которой мы ведем военные действия.

Колаборанты должны быть названы колаборантами, военнопленные ( и с их и с нашей стороны) военнопленными, военнообязанные изменившие присяги, как изменники Родины.

Должны быть легализованы обстрелы Горловки и Донецка уже не как территорий населенных гражданскими , а как военные позиции агрессора.

Руслан Коцаба должен быть не награжден союзом журналистов, а осужден как вражеский агитатор призывавший к дезертирству.

Попытки, предпринимаемые некоторыми журналистами – запретить называть врага “врагом”, а украинских солдат “нашими” должны быть признаны пособничеством врагу.

“Равлыки” и прочие партизаны должны получить законные основания для диверсионной войны в тылу врага. Судебные решения в отношении наших военнослужащих и добровольцев на прифронтовой территории, обвиненных в ” жестоком отношении к населению”, должны быть переквалифицированы.

Любые контакты со страной-оккупантом помимо дипломатических каналов должны быть предметом интереса контрразведки.

Любые поездки на заработки в страну-агрессор Лобод и билыков должны быть признаны переходом на сторону врага.

Уклонение от службы в армии и помощи фронту – изменой Родине…

Любые оценки действий политиков и госслужащих с точки зрения мирного времени потеряют смысл…

Готовы ли мы к этому? А надо быть готовым…

Евгений Якунов, Facebook.