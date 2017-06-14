Два варианта войны на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что пришло время перейти к новому формату защиты страны вместо АТО на Донбассе. По его мнению, следует изменить порядок использования Вооруженных Сил Украины для более эффективной защиты от гибридных угроз.

На Турчинове лежит печать политика, сдавшего Крым. Для того, чтобы оправдаться, он периодически делает громкие заявления. Высказывание о том, что страну нужно защищать по-другому – политический пиар, цель которого – напомнить о себе.

Президент Украины Петр Порошенко четко следит за политическим небосклоном и погасил все звезды вокруг себя. У нас даже задают такой вопрос: “Если перевыборы, то кого? А некого”. Поэтому Турчинов, чтобы не кануть в Лету, как это произошло с Арсением Яценюком, периодически говорит правильные вещи. Вот и сейчас заявил, что АТО себя изжила и нужно менять формат. Два формата, на который можно поменять – сдаться, признав особый статус территорий, и дать амнистию боевикам или перевести АТО в категорию войны с Российской Федерацией. Нереально ни то, ни другое – общество этого не примет. Поэтому я считаю, что это чисто популистское заявление, целью которого является попытка напомнить о себе.

Если говорить о военном положении как о новом формате защиты, то, учитывая политическую ситуацию, президент не пойдет на такое решение. Военное положение предусматривает полную изоляцию этих районов, а как же тогда контрабанда, формулы, “роттердамы” и все остальное? Кроме того, военное положение нельзя вводить в статусе АТО, поэтому нужно признавать войну войной, а потом вводить военное положение. Но президент даже не решился ввести чрезвычайное положение, что он имеет право сделать, объявив территорию зоной гуманитарной катастрофы. Он на это не пошел, потому что могут вмешаться международные институты, и будет очень много лишних глаз.

Смотрите, как президент ловко манипулирует СНБО. Когда ему нужно разделить ответственность, он собирает СНБО, который вводит решение, а потом Порошенко его подписывает, подчеркивая, что это решения совета, а не его – вспомните запрет соцсетей. Когда президенту это не нужно, то он ставит задачу Верховной Раде, и она голосует так, как ему нужно.

Олег Жданов, “Апостроф”.