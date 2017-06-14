Российская оппозиция попытается выдвинуть единого кандидата в президенты

Российская оппозиция намерена выставить на президентских выборах в РФ в 2018 году нескольких кандидатов. После того, как претенденты высшую должность в государстве соберут подписи и будут зарегистрированы, будет принято решение о едином кандидате от оппозиции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-премьер РФ, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов.
«У меня нет сомнений в том, что объединение всех демократических сил на выборах по-прежнему является ключевым фактором достижения успеха. У меня нет сомнений в том, что только воля сотен тысяч людей, приверженных нашим общим демократическим ценностям, способна заставить власть пойти на перемены и провести наконец свободные и честные выборы под контролем гражданского общества. Именно поэтому мы считаем, что демократическое движение должно выдвинуть на президентские выборы нескольких кандидатов. Все граждане, приверженные демократическим ценностям, включая активных борцов с коррупцией, должны обеспечить каждому из кандидатов сбор подписей в поддержку выдвижения. И уже по результатам регистрации необходимо будет определить, кто станет единым кандидатом от оппозиции», − написал он.
По его словам, отказ в регистрации одному из кандидатов не должен лишить граждан демократической альтернативы Владимиру Путину.
«Мы должны использовать все возможности, чтобы получить эту альтернативу, основанную на договоренностях оппозиционных сил. Эти договоренности должны содержать ясное видение ближайшего будущего страны, вокруг которого необходимо консолидировать гражданское общество. Ведь наша задача − менять не людей во власти, а саму систему. На политиках сегодня лежит ответственность за будущее тех молодых людей, которые протестовали вчера на Тверской, и этой ответственностью мы не имеем права пренебрегать», − резюмировал он, отметив при этом важность уличных акций.