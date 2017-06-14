Российская оппозиция попытается выдвинуть единого кандидата в президенты

Российская оппозиция намерена выставить на президентских выборах в РФ в 2018 году нескольких кандидатов. После того, как претенденты высшую должность в государстве соберут подписи и будут зарегистрированы, будет принято решение о едином кандидате от оппозиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-премьер РФ, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов.

«У меня нет сомнений в том, что объединение всех демократических сил на выборах по-прежнему является ключевым фактором достижения успеха. У меня нет сомнений в том, что только воля сотен тысяч людей, приверженных нашим общим демократическим ценностям, способна заставить власть пойти на перемены и провести наконец свободные и честные выборы под контролем гражданского общества. Именно поэтому мы считаем, что демократическое движение должно выдвинуть на президентские выборы нескольких кандидатов. Все граждане, приверженные демократическим ценностям, включая активных борцов с коррупцией, должны обеспечить каждому из кандидатов сбор подписей в поддержку выдвижения. И уже по результатам регистрации необходимо будет определить, кто станет единым кандидатом от оппозиции», − написал он.

По его словам, отказ в регистрации одному из кандидатов не должен лишить граждан демократической альтернативы Владимиру Путину.