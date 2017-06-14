Оккупанты усиленно заселяют Крым россиянами

Наращивая военное присутствие в оккупированном Крыму, Россия намерено изменяет демографический состав целого региона, заселяя его россиянами. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, это может стать угрозой не только с точки зрения возможной агрессии России на материковую часть Украины, но и с точки зрения изменений этнического состава населения данного региона.

“Огромный вопрос – увеличение военного потенциала России на территории Крыма. Россия завозит большое количество кадровых военных. Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом Россия повторяет шаги Советского Союза – искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства”, – сказал Тука во время ежегодной встречи с европейскими партнерами в рамках диалога по правам человека между Европейским Союзом и Украиной.

Кроме того, как подчеркнул чиновник, Россия блокирует возможность украинцам на оккупированных территориях изучать украинский язык, читать украинскую литературу и историю, блокируя сайты.