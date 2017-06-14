Катар наказали за помощь РФ в обходе вероятного эмбарго нефти?

Катар с конца 2016 года принял участие в масштабных усилиях России по выработке торговых механизмов, которые нужны для обхода вполне вероятного эмбарго на экспорт российской нефти.

Об этом говорится в статье Андрея Старостина “Подводные камни” кризиса в Катаре” для LB.ua.

Как следует из статьи, в ходе этих превентивных антиблокадных мер “Роснефть” разработала обширную тактику бартерных операций, которые прессе не оглашаются.

По этой тактике, потребители российских компаний в Индии смогут получать нефть от продавцов из Ирана и Катара. Компании и фонды этих стран, в свою очередь, в расчет за такие поставки будут получать российскую нефть для того, чтобы снабжать ею пока что очень не многочисленную клиентуру компаний РФ в Восточной Европе.

В статье отмечается, что “такая заурядная торговая тактика сможет помочь РФ избежать убытков от ограничений на экспорт нефти” на тот случай, “если США и ЕС найдут веские причины для эмбарго”.

В ходе реализации подобной торговой тактики, “Роснефть” в начале 2017 года получила от консорциума суверенного фонда Катара и швейцарского трейдера Glencore $10,2 млрд инвестиций взамен 19,2% своих акций. После того как реализация этой сделки была открыта, “Роснефть” перешла к второму шагу построения будущей антиблокадной бартерной сети – начала выходить на рынок Индии. Совместно с дружественным московским инвестфондом и глобальным трейдером Trafigura, эта российская компания летом прошлого года заключила контракт о покупке за $12,9 млрд индийской нефтекомпании Essar Oil.

В результате этих сделок Катар, а также конкурирующие между собой глобальные торговые компании Trafigura и Glencore, получили шанс заработать на обходе международного нефтяного эмбарго против РФ в случае, если США, Канада и ЕС решатся нанести по РФ такой удар, подчеркивается в материале.