Сколько стоит российское “величие”

Советский Союз щедро и безвозмездно спонсировал братские компартии, освободительные движения, развивающиеся страны, международные прогрессивные организации и т. д. Чем это закончилось – известно. Нынешняя Россия, правопреемница СССР, тоже весьма щедро финансирует разные внешние акции, призванные показать собственным гражданам величие и силу “вставшей с колен” страны. И это величие обходится очень недешево, в том числе и для самих россиян.

Скоротечная война с Грузией в 2008 г. навесила на российский бюджет содержание двух гордых непризнанных никем кроме РФ республик – Абхазии и Южной Осетии, бюджеты которых формируются из российских дотаций – суммарно более $200 млн ежегодно. Только маленькая Южная Осетия (53 тыс. жителей) с момента признания ее независимости (2008г.) получила от России около $1 млрд.

Аналогичная финансовая помощь выделяется и Приднестровью. Более того, “гуманитарный” газ для Тирасполя за годы независимости Приднестровья обошелся Москве примерно в $ 6 млрд.

По оценкам СНБО Украины на войну на Донбассе Россия тратит примерно $6 млрд ежегодно ($3 млрд на содержание “республик” и $3 млрд на военные расходы). Безусловно, это цифра приблизительная, но реальная по масштабу (если учесть материально-финансовое содержание более 3,7 млн жителей оккупированных регионов Донбасса (ОРДЛО), обеспечение 40-тысячного военного контингента и ведение ежедневных боевых действий. Кстати, население ОРДЛО в пять раз больше Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья вместе взятых). Между прочим, только электроснабжение одной “ЛНР” обойдется российским налогоплательщикам в $35-44 млн ежегодно. Впрочем, расходы на войну засекречены, равно как и статистика убитых и раненых солдат. (По оценкам Комитета солдатских матерей России на войне на Донбассе погибло около 1,5 тыс. российских военнослужащих).

Понятно, что все эти непризнанные республики, находящиеся на содержании российских налогоплательщиков, без финансовой и военной помощи Москвы долго бы не просуществовали.

Так же весьма обременителен для РФ и аннексированный Крым. В 2017г. дотации из федерального бюджета составляют $1,4 млрд – то есть Москва финансирует примерно 73% всех годовых бюджетных расходов полуострова! Крым – хронически дотационный регион, высасывающий средства рядовых россиян, которым лозунг “Крым наш!” обходится очень недешево (и это не считая закрытых статей расходов на милитаризацию полуострова!). Между прочим, федеральные затраты на Крым – это примерно годовые бюджеты соседних с Украиной Брянской и Белгородской областей.

По оценкам компании РБК только год войны в Сирии (сентябрь 2015-сентябрь 2016 г.) обошелся России примерно в $900 млн (содержание контингента, боевые вылеты, пуски ракет и тд.). И война эта для России не закончена – бюджетные деньги на поддержку войск Асада продолжают тратиться. А вот сколько – военная тайна. Потому что засекреченные расходы Кремля составляют примерно пятую часть всего российского бюджета.

Вышеперечисленные затраты на войну в Сирии и Украине, на содержание Крыма и непризнанных республик не столь критичны для РФ, они составляют примерно 3-4% расходной части бюджета РФ на 2017 г. Но это лишь видимая часть айсберга “экспансионистских” внешнеполитических затрат. А затраты на внешнюю пропаганду? А содержание секретных кибервойск? А тайные спецоперации? А поддержка агентов влияния в Европе и мире? (По некоторым оценкам содержание только скромного украинского филиала Института стран СНГ обходилось в $2 млн).

Однако, весьма болезненны и чувствительны для экономики РФ западные санкции, введенные из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. По подсчетам российского института стратегического анализа ФБК за весь санкционный период совокупные потери российского ВВП составляют примерно 2-2,5 трлн. руб. – это около $ 30 млрд. Эксперты российской Академии народного хозяйства подсчитали, что российские продовольственные контр-санкции (уничтожено почти 11 тыс. тонн санкционных продуктов) ежегодно обходятся россиянам в 600 млрд руб. – т.е. около $9 млрд.

Западные санкции, с ограничением инвестиций, кредитов, технологий, вкупе с низкими ценами на нефть, обретают кумулятивный эффект и очень ощутимы для стагнирующей российской экономики. В том числе из-за таких вот неблагоприятных внешних факторов Резервный фонд РФ в 2016 г. “усох” почти в четыре раза – до $16 млрд. И заявления о том, что западные санкции являются мотивом и стимулом для российской экономики, что успешно продвигается программа импортозамещения – не более чем лукавство. Санкции Запада – очень ощутимый фактор, сдерживающий российскую внешнюю экспансию.

Тем временем, в России неуклонно растет бедность, ухудшается социальное самочувствие граждан, сокращаются расходы на социальную сферу, углубляется пропасть между богатыми и бедными, сырьевая экономика стагнирует, процветает казнокрадство и коррупция, идет отток капитала за рубеж.

И на этом фоне раскручивается милитаризация страны и общественного сознания. Военный бюджет России – третий в мире, а вот по ВВП страна не входит даже в первую десятку. Как на дрожжах растет “средний класс в погонах”. По экспертным оценкам число силовиков в стране уже более 4 млн (армия – 1,9 млн, полиция – 1 млн, росгвардия –400 тыс., МЧС и Минюст – более 600 тыс.). Добавим сюда и спецслужбы – ФСБ, СВР, ГРУ, ФСО.

Иными словами, численность милитаризованных структур в нынешней России сопоставима с числом людей в погонах в бывшем СССР. Вот только населения в РФ в два раза меньше. И для рухнувшего Союза затраты на оборону были непосильным бременем.

Михаил Пашков, Сегодня.