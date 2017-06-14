Какие новые санкции введут США против России

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий согласовали ужесточение санкций против России, которые должны стать ответом на вмешательство Москвы в американские выборы в США, а также агрессивную интервенцию в Сирии, сообщил журналистам во вторник председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер.

Как сообщает “Интерфакс”, законопроект включает в себя положение, согласно которому президент США должен будет получать одобрение Конгресса на любое ослабление санкционного режима против России. Это лишит Белый дом возможности отменять ограничительные меры самостоятельно.

По данным The Wall Street Journal, документ, подробности которого станут известны на этой неделе, открывает также дорогу к введению дополнительных санкций на отдельные отрасли российской экономики, включая горнорудную промышленность и транспорт. Новые ограничительные меры могут быть введены также в отношении лиц, вовлеченных в неблаговидную деятельность в киберсфере.

Россия обвиняется авторами законопроекта в нарушении прав человека, поставках оружия сирийскому режиму Башара Асада и вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США. Санкции в случае их принятия могут коснуться горнодобывающей, металлургической отраслей российской экономики, а также проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения, сообщают СМИ.

“Эти дополнительные санкции будут мощным сигналом от двух партий России и другим странам в том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в наши выборы”, — прокомментировал межпартийную договоренность лидер демократов в сенате Чак Шумер.

В свою очередь журнал Politico в статье, обнародованной в воскресенье, 11 июня, подтверждает, что Сенат действительно близок к заключению двухпартийного соглашения об ужесточении санкций в отношении России, передает DW.

Демократы настаивают на жестком пакете мер, который не позволит президенту США Дональду Трампу ослабить санкции против Кремля. В то же время республиканцы считают, что связывать руки президенту не следует.

“Любой конгрессмен, кто не хочет наказывать Россию за то, что она делает, предает демократию. И если президент не подпишет законопроект, призванный наказать Россию, но он тоже предаст демократию”, — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Сенатор-демократ Жан Шахин — другой ключевой игрок на переговорах об ужесточении санкций — заявила, что “поскольку Кремль вмешался в наши выборы, сейчас наиболее подходящий момент для принятия законопроекта, имеющего зубы”.

Со своей стороны глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер на минувшей неделе предположил, что Сенат “примет нечто очень, очень сильное по России, что будет поддержано представителями обеих партий”. Он отметил, что сенаторы просто в ярости по поводу российских кибератак в ходе прошедших президентских выборов.

Одновременно Коркер признал, что администрация Трампа, как и любая другая, очевидно, не желает, чтобы Конгресс ставил вопрос о законодательном закреплении санкций против России.

Сам Белый дом посылает противоречивые сигналы. Один из ключевых советников администрации Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон в мае заявил, что Белый дом, по всей видимости, рассмотрит вопрос об ужесточении санкций против России.

В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт на минувшей неделе сообщила, что ведутся “разговоры” о возвращении России двух дипломатических комплексов, заблокированных администрацией Барака Обамы в декабре прошлого года. “Мы работаем над восстановлением доверия с российским правительством”, – сказала она.

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сэндерс, отвечая на вопрос журналистов о том, поддержит ли администрация Трампа требования Сената, заявила, что “администрация привержена существующим санкциям против России и оставит их в силе до тех пор, пока Москва не выполнит в полном объеме своих обязательств по урегулированию кризиса на Украине”.

“Мы полагаем, что нынешний санкционный режим, зиждущийся на президентских указах, — самый лучший инструмент, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства”, — подчеркнула она.

Между тем сенатор Линдси Грэм в интервью телекомпании CBS обещал, что если Трамп не подпишет принятый Сенатом законопроект, то сенаторы преодолеют президентское вето.

Между тем, член комитета по вооруженным силам Палаты представителей демократ Адам Смит во вторник провел пресс-конференцию на тему законопроекта о противодействии российской агрессии, сообщает “Голос Америки”.

“Сегодня мы наблюдаем одни из самых фундаментальных угроз для наших демократических ценностей и сплоченности наших альянсов со времен начала послевоенной эпохи. Кампания президента Путина по подрыву наших институтов представляет подлинную угрозу для нашей системы госуправления и нашего образа жизни”, — говорится в его заявлении. “Данный законопроект представляет собой решительные и ответственные меры противодействия российским провокациям. Это попытка заложить основы для новых усилий по борьбе с распространением путинизма и повышением стойкости демократических обществ”.

По мнению авторов законопроекта, Российская Федерация ведет целенаправленную кампанию по подрыву демократий во всем мире и ослаблению альянсов и партнерств США. Правительство Соединенных Штатов не разработало комплексный ответ на эту угрозу, в том числе меры военного сдерживания, реагирования на агрессию и санкции за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, при ответственном поведении с целью снижения рисков и вероятности случайной ядерной войны. Законопроект создаст базу для такого реагирования.

Он предусматривает комплексную стратегию противодействия России, требуя от министра обороны разработать и провести в жизнь комплексную стратегию, которая позволит скоординировать усилия США и их союзников в сдерживании российской агрессии.

В числе предлагаемых мер – ответ на проводимую Россией военную модернизацию и противостояние российской пропаганде.

Александр Кушнарь, Newsader