Германия будет разговаривать с Россией с позиции силы

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне в Страсбурге, заявила, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, как Германия оценивает исходящую от России угрозу, Ляйен сказала: «Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе».