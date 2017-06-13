На смену концепции антисоветизма − концепция антипутинизма

Результаты митингов в Москве 12 мая должны надолго отбить веру в ближайшие политические изменения в России. Надежды на то, что власть в России может меняться снизу, под влиянием общественного мнения или протестов населения – утопические.

И дело тут не только в Навальном, Касьянове или другом лидере оппозиции. Дело в построенном в России режиме власти. Давно надо осознать – и приуроченные ко Дню России 12 июня митинги (гуляния) «против коррупции» это ярко показали: коллективный Путин свою власть никому просто так не отдаст. Он уцепился за нее мертвой хваткой – ибо после серии совершенных преступлений против ряда иностранных государств это уже единственный способ его собственной безопасности.

Для удержания своей власти запросто переформатируется все государственное устройство.

Для удержания своей власти он запросто создает собственную внутреннюю армию – Росгвардию, во главе с бывшим личным охранником, накачивая ее деньгами, оружием, амуницией и полномочиями.

Для удержания своей власти окружение Путина внимательно смотрит за окружающим миром – как там люди свергают правителей и меняют авторитарные режимы, от арабских стран до Украины. И как реагирует мировое общество на это. Все события скрупулезно анализируются – и тут же отрабатываются контрмеры. Ведь как технично работает полиция! Локализирует лидеров протеста еще перед акциями. Не дает развернуть ни палаток, ни остановиться людям в каком-то одном определенном месте – чтобы не допустить создания сопутствующей инфраструктуры протеста. Не боится применять силу – даже грубую. Даже к детям. Перестала стесняться количества задержанных – хоть 10, хоть 100, а хоть 1000 – 1500 как в последние разы.

Так что всем угнетенным Россией соседям, обиженным европейским столицам и Вашингтону или «мировому правительству» надо просто зарубить себе на носу: Путин и его команда недоговороспособны, но и власть не отдадут. Они будут держаться за власть зубами и готовы за нее проливать кровь. Не свою конечно.

А что же российская оппозиция? А она слаба как никогда: внутренние склоки, огромное количество провокаторов и приспособленцев (спецслужбы здесь чувствуют себя свободно), вынужденная эмиграция из России и даже физическое устранение несговорчивых.

“Конечная цель для подавляющего большинства московских интеллигентов не представляется интересной. Энергию предпочтительнее тратить на процесс, в момент безопасных обсуждений “что нам не нравится”. “Гоголь-центр” – это да, а революция и баррикады – ноууу. Путинская система комфортна для подавляющего большинства столичной фронды. Резкий пограничный выбор их пугает, заставляет что-то решать, дисгармонирует привычный уклад. Это происходит от курилок на “Эхе Москвы” до сада “Эрмитаж”. Окружающая среда привычна, пышет сытостью, успокаивает. Молодёжное “АУЕ” как раз таки внушает беспокойство и будит страхи. Навальный приятен, когда он с женой и детишками, размахивает руками на YouTube, а с одним глазом и воплями “мы здесь власть” отталкивает. Интервью Собчак об этом. О милом предводителе хомяков Лёше, а не мстительном адепте “русских маршей”… — адвокат Марк Фейгин.

Конечно, кого-то радует появление большого количества активной молодежи на акциях. Что же тут удивляться: кроме Путина это молодое поколение в жизни-то больше никого и не видело, ведь Путин правит Россией почти как Брежнев, о котором говорят как о «периоде застоя». Но надо быть честным: реальной протестной силой такая молодежь станет только лет через 5-10, а то и больше. Если, конечно, за это время она выдержит внутренние склоки/вынужденную эмиграцию/физическую ликвидацию/подрывную работу властей и сохранит свой протестный запал.

А до тех пор надо быть готовым как открытым войнам Кремля с соседями, к подготовке им переворотов в неугодных странах, к совершению терактов или кибератак на объекты критической инфраструктуры, к взломам интернет сетей своих оппонентов и т.п – мало ли какую пакость придумают в Москве лишь бы повысить ставки. Да и взрывоопасных регионов по миру – тоже достаточно, Кремлю достаточно только подносить спички и дрова.

Ведь создать проблему – и тут же предложить ее решение, но уже на своих условиях – излюбленный прием Кремля. Пока, правда, он не сработал по принципиальным вещам. Но, без сомнения, Кремль и дальше будет пробовать, и дальше искать болевые точки коллективного запада.

Мало того, это будет продолжаться до тех пор, пока Западу не надоест быть все время в роли догоняющего. И пока он сам не начнет определять повестку дня в отношениях с Москвой.

Поэтому в интересах Запада и мировой цивилизации (Украине как никому другому) – сделать с путинской Россией тоже самое, что было сделано ранее с Советским Союзом. Кремль должен пойти по миру с протянутой рукой. Только тогда с ним можно будет о чем то договариваться. И только так одним махом решатся куча проблем с безопасностью во многих уголках мира.

Наиболее яркий пример – воссоединение Германии. Ведь совсем не создание намного превосходящей по экономическому развитию и социальным параметрам ФРГ помогло вернуть восточную Германию – ГДР. А только экономическое ослабление СССР.

Немцы ждали 41 год, пока оккупировавшая половину их страны Москва станет сговорчивой и согласится уйти. Это стало возможным только тогда, когда последний президент СССР Горбачев в момент экономического кризиса его страны начал побираться по миру с просьбами «дайте 4,5 млрд марок накормить людей».

Вот так и сейчас – за развязывание и ведение войн, за поддержку терроризма и другого деструктивного влияния в мире -: полная идеологическая, политическая и экономическая изоляция. Катар тому свежий пример.

К слову, так параллельно увеличится и протестная база внутри России, и изменений власти захочет уже не только молодежь. Ибо, как показала практика, связь мозга россиянина с холодильником намного быстрее и устойчивее чем рассуждения о нарушениях виртуального международного и внутреннего права.

Игорь Соловей, Lb.ua.