Жители ОРДЛО пользуются безвизом

С получением долгожданного безвиза количество украинцев, которые решили оформить документы, позволяющие выезд в Европу, растет в геометрической прогрессии. Стать обладателями заветного биометрического паспорта стремятся и жители оккупированных районов Донбасса. А спрос, как известно, рождает предложение, поэтому в ОРДЛО активизировались “решалы” которые за “символическое вознаграждение” свыше тысячи гривен помогают гражданам воспользоваться преимуществами безвиза. В деталях этого бизнеса разбирался “Апостроф”.

Туры за паспортами

Военный конфликт на Донбассе стал благодатной почвой для расцвета сомнительных бизнес-проектов. Так, после ограничения соцвыплат украинцам, которые проживают на оккупированных территориях, из Донецка, Луганска, Горловки и других подконтрольных Л/ДНР городов дельцы начали организовывать так называемые пенсионные туры для оформления соцвыплат. С остановкой финансовой системы на оккупированных территориях появились туры по обналичиванию денег с банковских карт. А теперь “решалы” взялись помогать украинцам, вынужденным жить в оккупации, получать биометрические паспорта.

Посредников, которые оформляют жителям ОРДЛО биометрику – а только с этим документом можно воспользоваться безвизом – несложно найти в многочисленных группах в соцсетях по запросу “биометрический паспорт Донецк/Луганск” или на сайтах бесплатных объявлений. Всех дельцов можно разделить на три условные категории: мошенники, реальные помощники и категория “все включено”.

Мошенники обещают жителям ОРДЛО содействие в получении заграна без обязательного выезда на территорию, подконтрольную Украине. Однако оформление биометрики предполагает снятие отпечатков пальцев владельца паспорта – без личного присутствия получить документ невозможно. Соответственно, такое предложение является обыкновенным обманом.

Реальные помощники предупреждают сразу, что выехать из ОРДЛО все же придется, причем дважды: в день подачи документов и в день получения паспорта. География предоставления услуг обширная – от прифронтового Мариуполя до Харькова, Днепра и Киева. Впрочем, на таких условиях получить биометрику можно было бы и самостоятельно, не прибегая к услугам “решал”, но они уверяют, что дают клиенту полный иммунитет от многочасовых очередей в отделениях Государственной миграционной службы. “Вся процедура подачи документов займет 20-30 минут – и вы можете отправляться домой”, – рассказали “Апострофу” в “фирме”-посреднике.

Цена вопроса от дельца к дельцу отличается. Например, частные посредники обещают посодействовать в получении заграна в течение 21 рабочего дня за 1250 гривен, в течение 10 дней – за 1600 гривен, а чтобы получить биометрику спустя всего 5 дней, придется выложить 1950 гривен. “Фирмы”-посредники, где такая деятельность поставлена на поток, обещают более приятные цены: паспорт за 10 дней будет стоить 1400 гривен, за 5 дней – 1700 грн, за три рабочих дня – 2250 грн, а если заплатить 3500 гривен, то можно получить документ в течение двух дней. “В эту сумму уже входят госпошлина, услуги ОВИРа и наши услуги”, – добавили в “фирме”-посреднике.

Если же получать биометрику, минуя сомнительных дельцов, то выдача паспорта через 20 дней после обращения в ГМС обойдется в 557 гривен 32 копейки, а срочное получение документа за 7 или даже 3 рабочих дня – в 810 гривен 32 копейки.

“Все включено”. По этой схеме работают “решалы”, которые предлагают услуги срочного оформления биометрики всего с одним выездом на территорию, подконтрольную властям Украины. За 2-3 дня дельцы обещают пройти за ручку с клиентом по всем кабинетам ГМС, постоять за него в очереди, а также предоставить ночлег на время пребывания на неоккупированной территории. Стоимость пакета “все включено” составляет около 2500-3000 тысяч гривен.

Однако начальник пресс-службы ГМС Сергей Гунько заверил “Апостроф”, что какие бы бонусы ни обещали посредники при оформлении загранпаспорта, прибегая к их услугам, украинцы сильно и неоправданно рискуют.

“Ни в коем случае нельзя пользоваться услугами посредников, потому что это мошенничество в различных формах. В худшем случае можно остаться без документов и денег, а в лучшем случае ваши персональные данные попадут в руки неизвестно кого. Самый безопасный вариант – обращаться напрямую в ГМС”, – резюмировал он.

Перспектива спроса

Спрос на “пропуска” в Европу на оккупированных территориях, по мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, можно расценивать как позитивный сигнал.

“Сегодня многие жители не только неконтролируемых территорий Донбасса, но и Крыма хотят восстановить украинские паспорта и получить биометрические документы, ведь это дает право путешествовать по Европе. Поэтому в этом плане безвиз, несомненно, будет способствовать реинтеграции во всех отношениях”, – пояснил “Апострофу” чиновник.

Впрочем, экс-заместитель губернатора Донецкой области Виктор Андрусив считает, что реальной реинтеграции Донбасса одним только безвизом не добиться.

“Безвиз будет способствовать идее поддержки Украины, но не способствовать реинтеграции. Донбасс захвачен чужим государством, и желания местных людей там абсолютно игнорируются. “Около 60% населения Донбасса, по тем данным, которые есть, и так хотят жить в Украине, но, тем не менее, возможности на что-то повлиять у них нет, – говорит он “Апострофу”. – В какой-то мере безвиз – это, конечно, позитивный шаг, но я думаю, что особого влияния он иметь не будет, особенно, если люди не увидят за ним более практичных шагов, например, экономического роста. Кроме того, особенности Донбасса таковы, что люди из этого региона очень редко выезжают не то, что в Европу, а и в другие области”.

“Нам нужен не один такой успех, а десятки, – добавляет в разговоре с “Апострофом” замдиректора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. – Тогда люди поняли бы, в какую ловушку они попали. К сожалению, у многих людей просто не было понимания того, на что они себя обрекают. Только успехи страны смогут доказать людям, что это их страна. Постоянные неудачи во всем размыли основание интеграции, ведь очень тяжело постоянно быть неудачником: у людей начинает формироваться тяжелое ощущение вечного провала, и отсюда возникают фантомы и надежды на то, что по определению ведет не в будущее, а в прошлое”.

Артур Гор, “Апостроф”.