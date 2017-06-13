Запрет георгиевских лент в Украине − это правильный шаг. Как и запрет российских социальных сетей. Как и скорое введение визового режима. Это всё закономерные поступки страны, которая хочет сохранить свою независимость и идентичность.

Российские социальные сети − это во-первых, место, где орудуют российские спецслужбы; во-вторых, это отличная площадка для координации наёмников, сепаратистов и террористов, которые едут в Украину убивать и расшатывать обстановку; в-третьих, эти социальные сети − огромный инструмент пропаганды русского мира. И если по телевизору передачи пропагандистов включаются в определенное время, то социальные сети − это круглосуточный генератор и распространитель пропаганды и лжи.

Визовый режим − необходимая мера между двумя воюющими странами. Он неизбежно уменьшит поток россиян, пребывающих в Украину с разными целями. Статистически уменьшится процент имперцев и ненавистников Украины, которые едут из России. Визы − это еще и безопасность, а лишней она никогда не бывает, особенно сегодня. Я бы в посольствах делал вообще элементарно. Приходит кандидат, открываем его социальные сети и смотрим. Фотографии Путина, один народ, поддержка войны, антиукраинские посты и высказывания? До свидания. Это только один из вариантов, как можно проверять людей, по-моему, действенный.

Георгиевские ленты − это символ. А ничто так не влияет на умы, как символы и знаки. Чем меньше будет символов русского мира в украинской среде, тем чище будет ее воздух. Нельзя давать объединяться этим людям, которые выступают на стороне агрессора или просто ему сочувствуют. Которые стремятся назад в СССР и которые показательно выступают против украинизации Украины, презирая, принижая, не уважая украинскую жизнь, порядки, историю и язык.

Все эти меры − вопрос самосохранения Украины. Сохранения её культуры, самобытности и общечеловеческих ценностей, которые так непонятны и ненавистны гражданами страны-агрессора.

Я поддерживаю любые меры и ограничения в сторону РФ.

Война идёт четвертый год, страну хотят уничтожить и превратить в колонию Москвы. Чем дальше Россия во всех смыслах будет от Украины, тем лучше для Украины. Потому что будущее Украины мне небезразлично. В отличие от.

Александр Тверской, Facebook.