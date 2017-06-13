Cуд запретил переименование киевского проспекта Ватутина в Шухевича

«Разучили два-три жеста… С акцентом все было просто о’кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует!» После выхода на телевидении пародии на Рамзана Кадырова он дал интервью, в…