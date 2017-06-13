«Гуляй Поле»

Cуд запретил переименование киевского проспекта Ватутина в Шухевича

13.06.2017

Cуд запретил переименование киевского проспекта Ватутина в Шухевича

В понедельник, 12 июня, судья окружного административного суда Киева в понедельник, 12 июня, принял решение запретить Киевскому горсовету переименовывать проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать экс-депутата от «Партии регионов» Ирины Бережной Елена Бережная. Она опубликовала фотокопию решения суда.

«Запретить Киевскому городскому совету подавать на подпись и публиковать решение сессии депутатов Киевского городского совета от 01.06.2017 года относительно переименования проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до вынесения решения по делу…», − говорится в документе.

Теги: , ,

Предыдущая публикация Александр Турчинов: Пришло время перейти к новому формату защиты страны Следующая публикация Незападный полюс силы бьется в конвульсиях
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение
«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 