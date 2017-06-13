Украинцев, въезжающих в Крым, могут обязать носить георгиевские ленточки

«Депутат» Госдумы РФ от оккупированного Крыма Андрей Козенко призвал украинцев, приезжающим на территорию АРК, надевать георгиевские ленточки.

Об этом сообщают «Новости Крыма».

«Возможно, даже стоит подумать над тем, чтобы украинские автомобильные номера считались действительными в России только при наличии дополнительного символа, наклейки в цветах георгиевской ленты», – считает он.

Напомним, в понедельник, 12 июня, сайт президента Украины Петра Порошенко сообщил, что глава государства подписал закон «о запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты в Украине.

Ранее Верховная Рада приняла закон, который вводит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов ВОВ, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.