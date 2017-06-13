Путин утверждает, что не хотел принимать власть от Ельцина

Об этом глава государства заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

«Когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов», − сказал Путин.

При этом нынешний президент России отметил, что не знает, почему Ельцин остановил на нем свой выбор как на приемнике.