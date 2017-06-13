«Гуляй Поле»

Путин утверждает, что не хотел принимать власть от Ельцина

13.06.2017

Путин утверждает, что не хотел принимать власть от Ельцина

Президент России Владимир Путин утверждает, что отказывался быть преемником Бориса Ельцина.

Об этом глава государства заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

«Когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов», − сказал Путин.

При этом нынешний президент России отметил, что не знает, почему Ельцин остановил на нем свой выбор как на приемнике.

«Просто я для себя тогда решил, что, если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал», – добавил он.

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