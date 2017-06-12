Американский сенатор: В ближайшее время санкции против РФ могут ужесточить

Сенат американского конгресса в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

“В ближайшие недели будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы”, – сказал сенатор в интервью телеканалу CBS. В вину России он также вменил “поставки оружия движению “Талибан” для убийства американских солдат в Афганистане”, “сговор с Асадом” (президент Сирии Башар Асад – ред.), что позволяет ему “сохранять химическое оружие”.

Отказ от одобрения законопроекта, по словам сенатора, будет означать “предательство демократии” При этом, Грэм уверен, что президент Дональд Трамп, в случае одобрения законопроекта сенатом и палатой представителей конгресса, подпишет его, как этого требует процедура.

“Я думаю, он подпишет его. Если нет, мы собираемся преодолеть его вето”, – заверил он, и добавил: “Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций”.