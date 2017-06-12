Советник Трампа: Россия должна уйти из Украины

Россия должна уйти из Украины, чтобы США сделали какие-либо шаги по улучшению отношений с РФ

Такое мнение высказал экс-мэр Нью-Йорка, советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани в интервью Liga.net.

“Мы могли бы улучшить наши торговые отношения, лучше сотрудничать в Сирии. Однако, я думаю, для этого требуются большие уступки со стороны России, чтобы было возможно работать вместе. Россия должна будет дать обратный ход по своим незаконным действиям в Украине”, – заявил Джулиани

Он также добавил, что США мы намерены добиваться согласия России по процессу отстранения от власти Башара Асада.

“Потому что нельзя позволить человеку, который по существу участвовал в геноциде, продолжать править”, – пояснил советник президента США.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону наладить отношения с Россией.