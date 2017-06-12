МИД Украины не возражает против визового режима с Россией

Министерство иностранных дел Украины выступает за введение визового режима с Россией. Однако реализовать эту идею мешает несколько обстоятельств.

Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Мы абсолютно поддерживаем введение визового режима с Российской Федерацией, страной-агрессором… Вместе с этим, исходим из того, что надо взвешенно подходить к нашей стратегии, с пониманием трех факторов», − подчеркнула она.

Первый − количество украинских граждан, которые находятся в России − от 3 до 4 млн.

В настоящее время, по словам Бецы, РФ ввела упрощенную процедуру получения гражданства, и это важный фактор − Украина может потерять большое количество своих граждан.

Второй фактор − вопрос въезда в Крым с материковой части Украины и наоборот.

И третье − вопрос неконтролируемого участка границы на Донбассе.

Напомним, о подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года.

30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что в 2017 году парламент сможет прийти к согласию относительно введения визового режима с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова ко введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.

6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.