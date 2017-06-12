США бомбили Сомали

Силы США нанесли удар против связанной с Аль-Каидой исламистской группировки Аль-Шабаб в Сомали.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Удар нанесли по местности примерно в 300 км от столицы Могадишу.

Операцию координировали с региональными партнерами. Известно, как минимум о восьми погибших боевиках.

В заявлении президента Сомали Мохамеда Абуллаги Мохамеда говорится, что удар уничтожил ключевой командный пункт и центр поставок Аль-Шабаб, передает Радио Свобода.

«Тем временем Трамп начал бомбить Сомали. Удары наносятся по группировке аш-Шабааб. Исламисты как исламисты − одни из многих в тех краях. Да, с Аль-Каидой дружат, но там почти все с ней дружат. Но вот знамя у аш-Шабааб − один в один как у «Исламского государства», − сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Мацарский.

Напомним, что в апреле этого года США направили в Сомали несколько десятков своих военнослужащих для обучения армии этой страны и ее снабжения для дальнейшей борьбы с группировкой Аль-Шабаб.