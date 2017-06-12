Как выживают украинские предприятия на оккупированных территориях

“ДС” решила изучить, как работают предприятия на оккупированных территориях по прошествии трех месяцев с момента их “национализации” террористами.

Экономический бум на страницах СМИ “ДНР”

Официальные СМИ ДНР неустанно рапортуют о “переориентации промышленного потенциала Донбасса на экономические рельсы Российской Федерации и традиционно рапортуют и достижениях.

К примеру, на одном из официальных сайтов ДНР в мае была размещена информация о росте промышленности за 4 месяца 2017 года по отраслям:

– производство, передача и распределение электроэнергии – рост на 32,4%,

– металлургия – на 14,7%

– добыча каменного угля – 13,1 %

– производство кокса – плюс 7,8 %,

– конструкции из черных металлов и алюминия – рост на 13,1%

– проволока из стали – рост в 3 (!) раза,

– резервуары, цистерны, баки и контейнеры – рост в 4 (!) раза.

Однако абсолютные цифры при этом не приводятся: ни в тоннах, ни в рублях. Только проценты, “разы” и стремительный рост по всем направлениям. Таковы особенности “республиканской” статистики.

По логике вещей такой “рост” экономики должен был позитивно сказаться на зарплатах, пенсиях, росте социальной сферы. Должен был – но не сказался.

Глава ДНР Александр Захарченко еще в марте заявлял, что “после перехода предприятий из украинской юрисдикции в правовое поле ДНР республика сможет наполнять за их счет до 70% бюджета”.

Кстати, данные бюджета ДНР по-прежнему остаются засекречены, “потому что сейчас идет война”. По крайней мере, такое незамысловатое объяснение дает “министр доходов и сборов” соратник Захарченко Александр Тимофеев. Кстати, он же отмечает, что пока по наполнению бюджета сначала идет торговля (благодаря развитию малого и среднего бизнеса), потом угольная промышленность, а потом машиностроение, “которое пока только восстанавливается”.

Кроме того, Тимофеев заявлял, что “в Украине угольная отрасль была и будет дотационной, а у нас она не только не дотируется, но и приносит прибыль в бюджет”. Цифры наполнения бюджета – опять-таки засекречены.

В целом же “министр” прогнозирует рост экономики ДНР по итогам 2017 года на 25%. Показатель, кстати куда более скромный в сравнении с данными “статистики”.

***

Среди прочих грандиозных планов “молодой республики” отметим следующие:

“К концу лета будут выпущены первые автобусы”, “у нас будет организован выпуск тракторов и сельхозтехники”, “в Республике будет развиваться садоводство и виноградарство”, “в ДНР строится завод по переработке молочной продукции”. Кстати, эти пресловутые автобусы обещаются уже больше года и успели стать предметом иронии многих дончан. Кроме того, в “республике скоро будут применяться нанотехнологии” и даже обсуждается разработка “Стратегии инновационного развития ДНР до 2025 года”.

Мнения людей в соцсетях

31 марта в одной из донецких групп “ВКонтакте” проводился опрос “Вы поддерживаете национализацию предприятий в ДНР/ЛНР?”. Опрос вызвал большой интерес, голоса распределились весьма равномерно: “Да” ответили 36% участников, “Нет” – 37%, остальные 26% выбрали вариант “Нейтрально к этому отношусь”.

А вот некоторые из любопытных (и популярных) версий, которыми дончане часто делятся в местных группах:

“Очередной договорняк с украми и только игра в национализацию”,

“Это лишь начало, в итоге все равно все вежливо отожмут”

“Судя по заявлению Пушилина, что все предприятия вернутся под украинскую юрисдикцию, если Киев выполнит минские соглашения, то эти предприятия ДНР взяла просто в аренду”

“Весь менеджмент Ахметова остался в ЛДНР на своих местах. В результате, предприятия Ахметова на территории ЛДНР избавились от обязанности платить налоги в Украине, а остались лишь нелегальные налоги в бюджеты республик”

“Кошельки вы свои набиваете, а не республику развиваете”

“Национализация – это *опа”

“Кто слышал, когда будет зарплата или хотя бы аванс?”

Экономические реалии

По словам Александра Тимофеева, все перешедшие под внешнее управление предприятия запущены. Однако “запущены на 30%, а для роста экономики они должны работать хотя бы на 60%”.

Напомним, глава ЛНР Игорь Плотницкий еще в середине марта заявлял: “Мы начали поставлять уголь в Россию, в Крым. У нас заключен контракт, он действует. Объемы порядка 3,5 миллиона тонн. Контракт рассчитан на два года. Это реальные вещи, которые происходят уже”. Поставки, по его словам, осуществляются железнодорожным транспортом, через Ростов-на-Дону и далее через Керченскую паромную переправу.

А глава ДНР Александр Захарченко в то же время отмечал, что контракты на поставку угля из Донецка в Россию “не прекращались, а шли и раньше, в любые регионы РФ, а далее и в другие страны”.

Действительно, так называемая “национализация” началась отнюдь не в марте 2017, она началась еще в 2014 году, когда украинские государственные предприятия перевели под управление свежее созданных “министерств республик”.

Схемы начали отрабатываться не в марте и не в феврале 2017. Еще в 2014-2015 годах большинство государственных шахт, оказавшихся на неподконтрольной территории, переведены под контроль республик, зарплаты выплачивают в рублях, налоги идут в бюджеты “республик”. Министерство угля и энергетики ДНР на своем сайте (с доменом “ru”) регулярно публикует данные по добыче.

В СКМ всегда утверждали, что покупали уголь из ОРДЛО только со своих шахт, но кто-то же покупал (начиная с 2014 года, когда уже шли боевые действия) угли и у тех шахт, которые никогда в группу СКМ не входили, у так называемых “государственных шахт ДНР”, а также уголь, добываемый на копанках. Бывали спады, бывали простои, но в целом добыча была, а значит и отгрузка продолжалась.

Не случайно в ноябре 2016-го, еще до блокады, года Александр Тимофеев, рапортуя о проделанной таможенной службой работе, заявлял в частности: “Мы торгуем не только с Украиной. Я не хочу озвучивать страны, дабы ихний невменяемый МИД не начал выкатывать претензии. На сегодняшний день Донецкая народная республика торгует с 15 странами мира, кроме Российской Федерации. Мы себя очень уютно и прекрасно чувствуем”

И тот же Тимофеев, отмечал, помимо прочего, что в республике “нет НДС и он не нужен, потому что мы почти всю продукцию делаем на экспорт”.

Итак, схемы найдены, предприятия не остановились. И, похоже, что озвученный “министром” объем загрузки мощностей в 30% не далек от истинного положения вещей.

Енакиевский метзавод после простоя был запущен в конце апреля, Ясиноватский машиностроительный завод работает и по данным официальных источников ДНР отгружает продукцию в Россию. Донецкий металлургический возобновил производство чугуна.

Добыча угля на крупнейших шахтах ДНР продолжается – и на “Шахте имени Засядько” (ценные коксующиеся угли) и на “Комсомольце Донбасса” (энергетический уголь).

Последняя, к примеру, простаивала большую часть марта, потом почти половину мая, теперь есть опасения, что с 15 июня снова большую часть работников отправят в бесплатные отпуска. За отработанные дни шахтерам платят и даже без больших задержек, но с учетом “бесплатных отпусков” выходит, что реальные зарплаты горняков уменьшились примерно вдвое, поскольку из трех месяцев отработали всего полтора.

Естественно, что среди шахтеров нарастает недовольство и раздражение. Но бунтов нет и, похоже, не будет. Попытку шахтеров собраться возле Министерства топлива в Донецке мы уже видели весной, и она была, мягко говоря, неубедительной.

Внешнее управление

Мы не будем подробно говорить о схемах, обеспечивающих сбыт производимой в ЛДНР продукции, но необходимо отметить следующее. В обеих “республиках” существуют полный набор всех органов власти, свои банки и министерства. Однако, когда речь зашла о контроле за крупными предприятиями, то появилось некое ЗАО “Внешторгсервис”, которое, даже не являясь резидентом ДНР или ЛНР, стало “внешним управляющим” на крупных предприятиях обеих “республик”.

Причем, решение о “Внешторгсервисе” было озвучено еще в конце февраля, так что есть основания считать, что оно созревало и согласовывалось гораздо раньше, чем республики объявили свой (совместный, кстати) ультиматум о необходимости украинским предприятиям платить налоги в бюджеты ЛДНР, а быть может, еще и до начала активной стадии блокады.

Мнение дончанина

Свое мнение о работе предприятий при “внешнем управлении” нам высказал дончанин, который пожелал остаться неизвестным:

Во-первых, фигурировала сумма 10 млрд. руб. “помощи” из российского госрезерва, которой по расчетам хватило бы на закупку руды для 1,5 млн. тонн металла. Для ЕМЗ, например, этого с головой хватит до конца года. (Почему говорю о ЕМЗ? Возможно, Алчевский комбинат, будет работать по какой-то другой схеме.) А во-вторых, есть огромное количество лома. Мы уже третий год слышим, что где-то что-то порезали на металлолом: там оборудование с закрываемых шахт, там рельсы, да что угодно. Так что вопрос с сырьем решаем.

Теперь по сумме. Эти деньги из резерва называют помощью. Но почему помощью? – Это бизнес. Деньги ж идут не на ветер, не на пенсии, а в сырье для производства, а полученный металл будет реализован. Другой вопрос – кто будет реализовывать и по какой цене. Так что эта “помощь” из резерва может окупиться.

По объемам не скажу, и никто вам не скажет. Но как минимум в половину мощности основные заводы в ДНР и ЛНР работать будут. Плотницкий прямым текстом сказал, что предприятия загружены примерно наполовину. У кого-то это вызвало недоумение, но это нормально. Во всем мире металлургия загружена на 60-70%. Да возьмите хоть те же мариупольские комбинаты, запорожский, посмотрите их плановые мощности и сравните с фактом, цифры не секретные, никто сейчас в полную загрузку не работает.

Не нужно думать, что есть какая-то одна супер-схема, разных схем может быть несколько.

Часть металла пойдет на свои же, местные заводы, те же горно-шахтные, на канатный завод. Часть пойдет в Россию, думаю, большая часть.

Мы много раз слышали, что “для внутренних потребностей РФ ни донецкий уголь, ни донецкий металл не нужен”. Это так, Россия – один из крупнейших производителей в мире: и по углю, и по металлу. Но тем проще: объемы производства ДНР легко растворятся в Российских объемах, покупатель всегда найдется.

Но даже если б предприятия тут вообще простаивали, то и это было бы выгодно России, хотя бы уже потому, что убрали с рынка конкурентов того же металла. Но их будут держать на нулевой рентабельности – просто во избежание социального взрыва в регионе.

В итоге рентабельные предприятия будут работать, ну а с остальных возьмут тот же металлолом, у каждого свой бизнес.

Леонид Чумак, dsnews.ua.