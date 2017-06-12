Иммитация диалога

Российско-украинская война продолжается четвертый год. Все это время кремлевские говорящие головы пытаются убедить себя и международное сообщество во «внутриукраинской» природе конфликта. И отчасти Кремлю удалось вынести бои на Донбассе за скобки переговоров с Западом. На высшем уровне публично говорят только о санкциях, которые будут сняты после выполнения Россией Минских соглашений, то есть после деоккупации украинского Донбасса. В тоже время СММ ОБСЕ продолжает фиксировать перемещение боевой техники российских боевиков, не решаясь ответить на главный вопрос: откуда это всё берется на Донбассе? Эту спираль молчания удалось прорвать только в ходе расследования атаки на гражданский МН17, когда было пошагово доказано, что «Бук» принадлежит Минобороны РФ.

Все это время главным условием прекращения кровопролития на Донбассе Россия выдвигает начало Украиной так называемого «прямого диалога» с назначенными Кремлем марионетками. С этим же Россия увязывает и обмен пленными.

Что стоит за таким «прямым диалогом» – наглядно можно увидеть на приднестровском урегулировании. Москва имеет здесь статус «гаранта» уже четверть века, что позволяет содержать на территории Молдовы миротворческий, а по факту оккупационный военный контингент. С одной стороны, в Москве говорят о Приднестровье как о части Молдовы, с другой – делается все, чтобы воссоединение никогда не произошло. И всем давно понятно, шансов на успех в существующем формате нет.

Кажется, избрание Игоря Додона президентом Молдовы могло бы изменить ситуацию. Он выиграл выборы на пророссийской риторике, хотя в этом ему здорово помогли «проевропейские» молдавские коррупционеры. Публичные заявления Додона – услада для русского уха. Тут и «все зло от Евросоюза», и «пришло время многополярного мира», и «мы другие, чем запад», и «кабальное соглашение об ассоциации с ЕС», и «общая многовековая история». И, наконец, заявление Додона о прекращении «явно антироссийской политики», желании соблюсти нейтралитет, готовность на федерализацию и показательное сближение с Евразийским экономическим союзом.

Додон прямо говорит, что без РФ не решить стратегический вопрос – «объединение страны, решение приднестровской проблемы». Ничего не напоминает? Всего этого – федерализации, нейтрального статуса, признание за Россией роли «старшего», с которым надо согласовывать любые внешнеполитические шаги – требует от Украины РФ. Ту же риторику, кстати, используют в Украине бывшими регионалами, которые под разными брендами продвигают пророссийский дискурс. Они пытаются создать иллюзию, что, уступив оккупантам, можно добиться прекращения войны и объединения страны. Главное – учесть «законные» интересы Москвы.



Так вот, на днях в Госдуме РФ собрались представители разорванного молдавского государства с двух берегов Днестра. Точнее – социалисты Додона и представители Тирасполя. Повод – «объединяющий»: хотели обсудить козни Украины, но как-то сразу все вылилось в выяснения отношений между собой.

Сторонники президента Молдовы очень много говорили об объединении, создании федерации, мирном процессе и шагах навстречу друг другу. Ведь «мы одна страна». Однако у приднестровцев этот порыв не вызвал никакого отклика. «Элита» Тирасполя предлагала для начала выделить денег из молдавского бюджета, потом они начали рассказывать о том, что Приднестровье – часть «русского мира», требовали вступления в Евразийский экономический союз, а в конце заявили прямо: «Кто сказал, что мы хотим объединяться? Приднестровье – это часть России». Одновременно россияне откровенно натравливали Кишинев и Тирасполь друг на друга. Говорили об угрозе румынской экспансии, Украине «как враге молдавской государственности» и ужасном Западе, который хочет поработить Молдову. Защитить всех может, понятно, только Москва.



Такой «политический диалог» продолжается без малого 25 лет. Ни один конфликт на пространстве бывшего СССР, где Россия позиционирует себя как «посредник» и «гарант», решен не был. И не будет. Так как цель Кремля совсем другая – разделять и властвовать, создавать все новые точки нестабильности и пытаться извлечь из этого выгоду.

Нечто подобное навязывают сейчас Украине по Донбассу. Садиться с шулерами за один стол бесполезно, разве что с наганом в руке. Баба Яга в виде «молодых республик» всегда будет против и будет выдвигать новые и новые требования, которые не закончатся до желанного возвращения Украины под российский протекторат. Для этого и были в Кремле придуманы «ЛДНР». И сколько бы ни твердили в Москве о «провозглашении» независимости, для граждан Украины это то такая же нелепость, какой для россиян стало бы появление ДНР – Дагестанской народной республики и ЛНР – Липецкой народной… Соглашаться на это в Украине могут только идиоты или предатели.

Роман Цимбалюк, УНИАН.