Россияне признали, что завести инвесторов в Крым анонимно не удастся

Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, основываясь на мнениях экспертов, считает, что обеспечить анонимность приходящим в Крым иностранным инвесторам с помощью элементов офшора не удастся.

Такое мнение он выразил 11 июня на медиафоруме «Открытый Крым: своими глазами», сообщает «Крыминформ».

«В Госдуме есть соответствующий законопроект, мы его обсудили с участием экспертов Центрального банка, минфина. Пока все, кто там выступал, говорят, что имплементировать это решение сложно», – сказал он.

Законопроект, подготовленный депутатами российской Госдумы, предполагает введение элементов офшора в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя. В частности, предполагается возможность создания трастов на полуострове, что якобы позволит обеспечить анонимность приходящим в Крым инвесторам.

С 2014 года в Крыму действует санкционный режим в связи с непризнанием российской юрисдикции на его территории украинскими властями, руководством Евросоюза и США.