Илларионов: Спикер Совета Федерации РФ признала вину России в катастрофе малайзийского Боинга

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что инициатива создать международный трибунал по катастрофе малайзийского «Боинга-777» МН17 является «вмешательством» во внутренние дела РФ “, – написал в своем” Живом журнале “экс-советник президента России Андрей Илларионов.” По словам Матвиенко, – констатирует Илларионов, как инструмент политического, экономического давления и вмешательства во внутренние дела РФ все чаще используют решения международных судов. «Как попытки вмешательства можно расценивать и инициативы создания международного трибунала по делу о катастрофе малазийского« Боинга »в Донбассе. Затеянное в политических целях расследования Международного уголовного суда о событиях 2008 года в Южной Осетии, признании незаконным воссоединения Крыма с Россией невозможным участие нашей страны в Римском статуте МКС », – сказала Матвиенко”. “Таким образом, – заключает экс-советник Путина – спикер РФ не только де-факто признала ответственность российского руководства по сбивания малайзийского «Боинга» и за агрессию против Грузии и Украины, но и назвала события, происходившие и происходящие на территориях Грузии и Украины, внутренними делам и РФ. Другими словами, это публичное заявление «третьего человека в руководстве России» о претензиях на Грузию и Украину “.