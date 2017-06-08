Что стоит за заявлениями о возможности применения Россией ядерного оружия

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов предположил, что России придется применить ядерное оружие, если войска НАТО вдруг появятся на Донбассе. В таком случае Россия якобы окажется беззащитной и вынуждена будет действовать. Хотя президент РФ Владимир Путин утверждает, что никто не сможет пережить войну между США и Россией. Кремль периодически заявляет, что такая война будет разрушительной для обеих стран.

Разговоры российских политиков об угрозе войны между США и Россией – это просто шантаж. Они этим занимаются довольно давно и синхронно. То, что об этом говорят одновременно и Путин, и Никонов, свидетельствует о том, что это часть пропагандистской кампании. Понятно, что Путин не может сказать то же, что артикулировал Никонов – что это якобы неизбежный ядерный конфликт. Никонов, как и другие депутаты, просто пугает. Это обычный шантаж. Никто, конечно, ядерное оружие не применит.

И понятно, что эвфемизм, который они применяют, – “украинский конфликт” – а речь идет об агрессии России против Украины, они проговариваются частично по этому поводу. То есть они тем самым признают участие России в этом конфликте.

Серьезно относиться к пугалкам представителей Кремля и депутатов не нужно и нельзя, потому что сегодня это инструмент ведения военных действий – информационная война, пропагандистская война. Причем видите, как обращаются и Путин, и Никонов к американцам. Это попытка воздействовать на общественное мнение, пропагандистский инструмент в чистом виде.

Эффект от проведения информационной войны уже очень высокий. Даже Европарламент принял резолюцию по поводу пропагандистских кампаний, которые очень эффективно воздействуют на общественное мнение. Но не только! Уже признано, что такие инструменты влияют на позицию избирателей, решаются вопросы выборов во Франции, Германии, США… Этими пропагандистскими инструментами реализуется концепция раскола Европы. Причем требуют они значительно меньших усилий, чем военные действия, например. Уже признаны факты попыток подкупа депутатов Европарламента. Всем понятно и известно, что в крупных западных СМИ размещаются пропагандистские статьи известных журналистов просто за деньги.

С помощью создания видимости войны между США и РФ Москве удается держать западного избирателя в страхе, тем самым подталкивая к выбору того кандидата или партии, которые представляет линию на примирение с Россией.

Константин Боровой, “Апостроф”.