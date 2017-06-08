Братская контрабанда Лукашенко и окружения Путина

Бывший сотрудник КГБ Беларуси сбежал в Швецию вместе с оригиналами секретных документов, разоблачающих контрабанду нефтепродуктов на Запад. В контрабандной схеме, помимо белорусских властей, оказался замешан друг Владимира Путина и питерские криминальные структуры.

Схема начала действовать еще 10 лет назад. Российская нефть и нефтепродукты получали на белорусской территории фальшивую маркировку беспошлинного товара («Эколон-370», код 3811) и вывозились в Прибалтику, где уже маркировались, как «российский неэтилированный бензин».

Майор КГБ Андрей Молчан, который теперь ищет политического убежища в Швеции, в свое время лично расследовал дело о контрабанде нефтепродуктов на Запад. Осенью 2007-го белорусские таможенники арестовали партию нефтепродуктов под фальшивой маркировкой, принадлежащую витебскому предприятию «Чесс-бел». Началось расследование. Однако уже в декабре 2007 года первый вице-премьер Владимир Семашко обратился к Александру Лукашенко с письмом, в котором заступался за «Чесс-бел» и подчеркивал экономическую эффективность предприятия. Президент с доводами вице-премьера согласился: расследование было прекращено, суд с таможенниками «Чесс-бел» выиграл, а арестованная партия продукции вернулась на предприятие.

Улетая в Швецию, Андрей Молчан прихватил с собой документы по этому делу – заключения лабораторных экспертиз, переписку КГБ с белорусской и эстонской таможней, письмо вице-премьера Семашко Лукашенко и многое другое. Обо всем этом бывший чекист рассказал Шведскому радио, которое провело собственное журналистское расследование.

«Чуть-чуть обошли мозгами»

Сами по себе откровения офицера КГБ не произвели фурора в Беларуси – участие белорусских властей в контрабанде нефтепродуктов было чем-то из разряда общеизвестных фактов, хотя документальные доказательства этого раньше не публиковались.

В 2011-2012 гг. тема контрабанды нефтепродуктов на Запад была у всех на устах. На тот момент между Беларусью и Россией действовало соглашение, согласно которому таможенные пошлины на нефтепродукты, производимые из льготной российской нефти и экспортируемые за пределы Таможенного союза, должны перечисляться в бюджет РФ. Тогда внимательные экономисты, глядя на официальную статистику, заметили, что экспорт растворителей и разбавителей (беспошлинных товаров) внезапно приобрел невероятные масштабы – только в 2012 году в сравнении с 2011-м экспорт вырос на 77%. Одновременно Беларусь достигла рекордных объемов экспорта нефтепродуктов и имела рекордную валютную выручку от их продажи (суммарно – около 14,5 млрд. долларов). Валютные вливания в госбюджет от «растворительного» бизнеса позволили Лукашенко сравнительно легко преодолеть последствия катастрофического финансового кризиса начала 2011 года, когда белорусская валюта девальвировала в 2,5 раза.

Летом 2012 года феномен «растворительного» бизнеса обернулся скандалом – премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прямо обвинил белорусское руководство в контрабанде нефтепродуктов под видом растворителей, оценив ущерб для российского бюджета в 1,5 млрд. долларов.